:München heute

Von Franziska Ruf

DER TAG IN MÜNCHEN

Lach- und Schießgesellschaft meldet Insolvenz an Das traditionsreiche Kabarett hat seine Bilanzen geprüft. Der Versuch eines Neubeginns mit Stefan Hanitzsch als Geschäftsführer sei "unternehmerisch und persönlich gescheitert", teilen zwei Gesellschafter mit.

Auf den Spuren der "Weißen Rose" Sie waren jung und liebten die Freiheit. Vor 80 Jahren wurden die Geschwister Scholl und Christoph Probst verhaftet und hingerichtet. Hildegard Kronawitter erinnert an den Mut der Widerstandsgruppe und ihr Leben in München.

Bunter Regen auf dem Viktualienmarkt Zwei Jahre fiel der traditionelle Höhepunkt des Münchner Faschings aus. Am Dienstag nun tanzten sie wieder, die Marktweiber am Viktualienmarkt. Die Bilder zum Faschingstreiben.

Rauswurf für Petr Bystron Der AfD-Politiker muss seine Wohnung in München räumen, weil er diese, anders als im Mietvertrag vereinbart, nur noch privat nutzt. Das Landgericht bestätigt die Rechtmäßigkeit der Kündigung und gibt ihm Zeit bis Ende August.

Weniger Nebenwirkungen, mehr Sicherheit Gibt es weniger Arzneimittel-Risiken, wenn Hausärzte eng mit Apothekern kooperieren? Tobias Dreischulte vom Institut für Allgemeinmedizin will das in einer Studie herausfinden. Welche Vorteile er sich für Patienten erhofft.

Der Mut der kranken Kinder Darmbeschwerden, Tumore, Verbrennungen: Im Dr. von Haunerschen Kinderspital werden seit Beginn des Ukraine-Krieges regelmäßig Kinder und Jugendliche behandelt. Ein Pilotprojekt soll die Versorgung künftig noch besser machen.

Staugefahr am Aschermittwoch: Nur eine Spur auf der A 99 In den Faschingsferien muss auf der Ostumfahrung mit erheblichen Staurisiken gerechnet werden. Grund sind Vorbereitungen zum nächsten Bauabschnitt.

Stadt untersagt Neubau am Luitpoldpark Die Pläne, an der Borschtallee Wohnraum zu schaffen, scheitern am Einspruch der Lokalbaukommission. Denkmalpfleger prüfen jetzt auch, ob der Altbestand aus dem Jahr 1920 unter Schutz gestellt werden muss.

Kioskbetreiber mit Baseballschläger vertreibt Räuber mit Axt Ein Mann mit Axt hat versucht, einen Kiosk in Neuhausen zu überfallen. Mit seiner Geldforderung geriet er aber an den Falschen.

