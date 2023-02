Ein Mann mit Axt hat am Montagabend versucht, einen Kiosk an der Leonrodstraße im Münchner Stadtteil Neuhausen zu überfallen. Mit seiner Geldforderung geriet er laut Polizei freilich an den Falschen: Der 50 Jahre alte Inhaber des Ladens zog unter dem Tresen einen Baseballschläger hervor - daraufhin flüchtete der dunkelhäutige Räuber. Der Vorfall ereignete sich gegen 19.20 Uhr. Die Polizei leitete Fahndungsmaßnahmen mit mehr als zehn Streifen ein, diese ergaben keine Hinweise auf den Täter. Der Täter soll 17 bis 18 Jahre alt und schlank sein. Er war bekleidet mit blauer Jeans, hellbrauner Mütze und brauner Sweatshirt-Jacke mit Kapuze. Er trug einen blauen OP-Mundschutz und war mit einer Axt bewaffnet. Das Kommissariat 21 (Raubdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen und prüft auch mögliche Zusammenhänge mit einem ähnlichen Überfall vor zwei Wochen: Am 9. Februar hatte ein dunkelhäutiger Mann mit Axt einen Kiosk in der Hohenzollernstraße überfallen.