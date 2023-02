Staugefahr am Aschermittwoch: Nur eine Spur auf der A 99

In den Faschingsferien muss auf der Ostumfahrung mit erheblichen Staurisiken gerechnet werden. Grund sind Vorbereitungen zum nächsten Bauabschnitt.

Am Aschermittwoch, 22 .Februar, wird es zu Verkehrsbehinderungen auf der A 99 in Fahrtrichtung Nürnberg kommen. Tagsüber wird der Verkehr auf der Ostumfahrung zwischen der Anschlussstelle München-Ost und dem Parkplatz Aschheim auf nur eine Fahrspur verengt; diese Maßnahme ist laut der Autobahn GmbH, die den Ausbau der A 99 verantwortet, notwendig, um den Aufbau der Baustellenverkehrsführung für den nächsten Bauabschnitt erledigen zu können.

Wegen der Reduzierung auf nur einen Fahrstreifen müsse zwischen dem Kreuz Ost und dem Parkplatz Aschheim mit erhöhten Staurisiken gerechnet werden, teilt die Autobahn GmbH mit, "grundsätzlich empfehlen wir allen Verkehrsteilnehmern, ausreichend Zeit für die Fahrt einzuplanen sowie auf nicht dringend notwendige Fahrten zu verzichten", heißt es weiter.

Infolge des Eingriffs könne es zudem zu Staus auf der A 94 in Fahrtrichtung München kommen. Mehrere Versuche, die Arbeiten in der Nacht auszuführen, seien wegen der schlechten Witterung gescheitert, daher müsse nun tagsüber gearbeitet werden, so die Autobahn GmbH. Die Arbeiten sind Teil des achtspurigen Ausbaus der A 99, die zu den meist befahrenen Autobahnen Mitteleuropas zählt.