Zwei Jahre fiel der traditionelle Höhepunkt des Münchner Faschings aus. Am Dienstag nun tanzten sie wieder, die Marktweiber am Viktualienmarkt. Die Bilder zum Faschingstreiben.

Zwei Jahre tanzten sie nicht, dieses unlustige Virus war schuld. Doch dieses Jahr ist der Fasching mit voller Wucht zurück - und mit ihm der traditionelle Münchner Saisonhöhepunkt am Dienstag: Die Marktweiber zeigten auf dem Viktualienmarkt ihre bunten Kostüme und wilden Schwünge. Die Kleider für den Auftritt werden übrigens so ausstaffiert, dass man erkennen kann, wer am Markt was verkauft - ob Bäckerin, Metzgerin oder Blumenhändlerin.

Detailansicht öffnen (Foto: Peter Kneffel/dpa)

Die Närrinnen und Narren haben bayernweit den Faschingsausklang gefeiert. Und auf der Bühne am Viktualienmarkt ging es ebenfalls farbenfroh ging es zu.

Detailansicht öffnen (Foto: Peter Kneffel/dpa)

Die Faschingsprinzessinnen und -prinzen feierten auf der Bühne ebenfalls mit.

Detailansicht öffnen Helau! Reichlich Konfetti regnete es beim Tanz der Marktweiber. Ansonsten schien die Sonne. (Foto: Peter Kneffel/dpa)

Und selbstverständlich fielen Unmengen Konfetti vom Himmel. Das dürfte auch ein wenig über die Saison hinaus liegen bleiben. Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten der Straßenreinigung für Faschingsdienstag und Aschermittwoch zum Warnstreik aufgerufen. Aber was soll's: Wenn der Fasching in den Vorjahren kärglich war, dann bleibt es diesmal eben etwas länger bunt auf den Straßen.

Detailansicht öffnen (Foto: Peter Kneffel/dpa)

Hier ziehen die Marktfrauen durch die Menge der Zuschauer. Schon in der Früh waren Münchnerinnen und Münchner auf den Viktualienmarkt geströmt, um sich die besten Plätze zu sichern: für einen guten Blick auf schmissige Tanzprogramm. Monatelang hatten die ihre karnevaleske Kunst für den großen Auftritt einstudiert.

Detailansicht öffnen (Foto: Peter Kneffel/dpa)

Viele Zuschauer kamen kostümiert zum Spektakel. Die Verkleidung der Dame links im Bild könnte auch dem Landesvater gut stehen. Auch wenn es sich hier wohl um Yoda handelt, den Jedi-Meister aus den Star-Wars-Filmen. Eine gewisse Ähnlichkeit mit grünen Shrek, in den sich Markus Söder vor ein paar Jahren verwandelte, ist nicht zu verkennen.