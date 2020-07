Mit zwei neuen Zugverbindungen werden das Meer sowie die Berge Deutschlands schneller erreichbar. Die Deutsche Bahn sowie ein privater Anbieter starten für den Sommer 2020 neue Reiseangebote und wollen die beliebten Urlaubsziele Deutschlands miteinander verbinden.

So starten von diesem Freitag an von München aus Züge der Deutschen Bahn nach Emden und Norddeich Mole in Ostfriesland. Sie fahren immer freitag- bis sonntagmorgens. Von Norddeich Mole aus können die Urlauber mit Fähren nach Borkum, Juist und Norderney weiterreisen. Mit dem Alpen-Sylt-Nachtexpress können Reisende vom 4. Juli an von Salzburg über München nach Sylt fahren. Der Nachtzug des privaten Anbieters fährt zweimal pro Woche.