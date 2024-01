Als im Mai 2023 der neue Spöckmeier nach längerer Umbauzeit mit einiger Verspätung endlich Eröffnung feierte , staunten viele der 350 geladenen Gäste nicht schlecht. Nachdem Arabella Schörghuber und ihre Kinder Ramona und Alexander Pongratz das Traditionswirtshaus übernommen hatten, gestalteten sie den in die Jahre gekommenen Laden komplett neu. Aus Zum Spöckmeier wurde Der Spöckmeier, der modern sein soll, ohne die bayerische Wirtshaustradition zu vernachlässigen. Was dabei herauskam, ist eine ungewöhnliche Mischung aus vielerlei Elementen.

Im Erdgeschoss gibt es zum Beispiel eine "Festzeltbox" mit klassischen Holztischen und Bänken samt einem großen Bildschirm zum Fußballschauen, der Rest der Einrichtung ist auch eher klassisch. Im Obergeschoss aber haben die Designer richtig aufgedreht - und für manchen Geschmack vielleicht auch etwas überdreht.

In der Mitte des Hauptraumes steht ein immobiles Karussell mit runden gepolsterten Sitzgruppen, außen herum sind einige abgetrennte Raumelemente: Es gibt eine dunkel gestrichene Münchner Stube mit Porträts, wie sie auch in der Nymphenburger Schönheitengalerie hängen, ein in rosa gehaltenes Rosenstüberl und eine Bar mit Hochsitzen. In zwei "Bierkarussellen" mit drehbaren Sitzbänken und jeweils eigenem Zapfhahn können bis zu acht Gäste sich gepflegt der Bierdimpfelei hingeben, dann gibt es auch noch ein Podcaststudio mit zwei Sesseln, daneben eine "Podcastlounge" mit Wohnzimmeratmosphäre und Schampus-Flaschen als Deko im Regal.

Garderobenhaken gibt es stattdessen kaum. Für so etwas hätten die Designer keinen Platz gelassen, scherzte bei einem unserer Besuche einer der überaus freundlichen Kellner.

Sei's drum: Es gibt ganz schön viel zu sehen, da oben im ersten Stock. Die Lage in der Rosenstraße 9 gleich beim Marienplatz lockt zudem genügend Klientel von auswärts an, das sich ein bavarian Restaurant vermutlich genau so wünschen dürfte: A little bit of Oktoberfest, a little bit of Skihütte, a whole lot of everything. Auf gut Deutsch: Alles da, was vermutlich bayerisch-alpenländische Gemütlichkeit verbreiten soll. Das Hasenlämpchen und das kleine Schaukelpferdchen vor dem Fenster zur Rosenstraße dürften dabei auch Kleinkindern gefallen - familienfreundlich sind sie nämlich auch beim Spöckmeier.

Detailansicht öffnen Dekorationsideen wurden hier hemmungslos ausgelebt. (Foto: Robert Haas)

Aber nun zum Essen: Die Zutaten stammen überwiegend aus regionaler Produktion, versprechen die Wirtinnen und der Wirt. Die reguläre Karte bietet dabei bis auf die vegane Currywurst für 16,90 Euro keine Überraschungen. Für Vegetarier gibt es Rahmschwammerl mit Semmelknödel (16,90), Käsespätzle (14,50), ein Kartoffel-Knödelgröstl mit Spiegelei oder Gemüsepflanzerl (beides 16,90) - eine fleischlose Auswahl, an der in bayerischen Wirtschaften seit Menschengedenken offenbar ebenso wenig zu rütteln ist wie am Reinheitsgebot.

Auch der Rest der Karte verzichtet auf unnötige Experimente, dafür kommt alles in einer meistens tadellosen Qualität auf den Tisch. Der Schweinebraten (15,40) war aromatisch und saftig und erfreute mit einer knackigen Kruste und einem Kartoffelknödel mit appetitlichen Butterbröseln obendrauf. Der Zwiebelrostbraten war auf den Punkt gegart und zart und kam mit einer kräftigen dunklen Soße daher (29,80), das Saiblingsfilet, das einzige reguläre Fischgericht, war ebenso genau richtig mit seinem knackigen Gemüse und der milden Weinsoße (25,90). Auch das Backhendl war innen zart, außen knusprig und fein gewürzt. Wir probierten es für acht Euro Aufpreis zum "Spöckmeier's Caesar Salat" (sic), für den 14,90 Euro fällig werden. Der Salat wurde mit einem gut gewürzten Pesto serviert. Was es dabei nicht gebraucht hätte, waren die Brezen-Croûtons, die einfach nur wie altbackene Brezen schmeckten. Der als "Grüne Schüssel" (13,50) angepriesene gemischte Salat war wie auch die Caesar-Variante frisch und knackig.

Detailansicht öffnen Ein künstliches Lagerfeuer verbreitet Heimeligkeit. (Foto: Robert Haas)

Fein, wenn auch für unseren Geschmack etwas arg fein faschiert, war das Rindertartar (20,50 Euro), sehr zart das sogenannte Wiener Schnitzel vom Kalb (27,90), das wegen seiner allzu dunklen Brezenpanade, die noch dazu abfiel, eigentlich gar nicht so heißen sollte. Wiesn-Schnitzel wäre vermutlich ein passenderer Name.

Zum Abschluss gönnten wir uns einen Kaiserschmarrn (15,80), der im Bratreindl serviert wurde, aber leider nicht karamellisiert war und so eher an amerikanische Pancakes erinnerte.

Detailansicht öffnen Der Kaiserschmarrn erinnert etwas an amerikanische Pancakes. (Foto: Robert Haas)

Zum Trinken ließen wir uns unter anderem den weißen Hauswein servieren, einen anständigen Pfälzer Grauburgunder von der Villa Wolf, der mit 7,50 Euro für 0,2l in die Kategorie gut und günstig fällt. Die Halbe Paulaner Helles gibt es für 5,40 Euro, die Halbe Apfelschorle für 4,40 Euro.

Auf Schampus, den es im Spöckmeier natürlich auch gibt, verzichteten wir lieber. Doch auch so ist ein Abend hier kein wirklich günstiges Vergnügen. Wie andernorts haben auch im Spöckmeier die Preise angezogen. Man wünscht den Wirtinnen und dem Wirt sowie dem erfreulich netten und kompetenten Personal, dass sich dennoch eine regelmäßige Kundschaft einfindet, auch außerhalb touristischer Stoßzeiten.

Der Spöckmeier, Rosenstraße 9, Telefon: 089 588082800, der-spoeckmeier.de, Öffnungzeiten: Montag bis Freitag, 11 bis 23 Uhr, Samstag, 10 bis 23 Uhr. An Sonn- und Feiertagen geschlossen

Die SZ-Kostprobe

Die Restaurant-Kritik "Kostprobe" der Süddeutschen Zeitung hat eine lange Tradition: Seit 1975 erscheint sie wöchentlich im Lokalteil, seit einigen Jahren auch Online. Etwa ein Dutzend kulinarisch bewanderter Redakteurinnen und Redakteure aus sämtlichen Ressorts - von München, Wissen bis zur Politik - schreiben im Wechsel über die Gastronomie in der Stadt. Die Auswahl ist unendlich, die bayerische Wirtschaft kommt genauso dran wie das griechische Fischlokal, die amerikanische Fast-Food-Kette, der besondere Bratwurststand oder das mit Sternen dekorierte Gourmetlokal. Das Besondere an der SZ-Kostprobe: Die Autorinnen und Autoren schreiben unter Pseudonym, oft ist dies kulinarisch angehaucht. Sie gehen unerkannt etwa zwei- bis dreimal in das zu testende Lokal, je nachdem wie lange das von der Redaktion vorgegebene Budget reicht. Eiserne Grundregeln: hundert Tage Schonfrist, bis sich die Küche eines neuen Lokals eingearbeitet hat. Und: sich nie bei der Arbeit als Restaurantkritiker erwischen lassen - um unbefangen Speis und Trank, Service und Atmosphäre beschreiben zu können.