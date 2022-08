Von Heiner Effern, Birgit Goormann-Prugger, Barbara Mooser, Martin Mühlfenzl und Klaus Ott

Schnelle Hilfe für frustrierte Fahrgäste musste her - und vermeintlich war sie schnell gefunden. Das Programm "Starke S-Bahn" soll nun laut Richard Lutz, Vorstandschef der Deutschen Bahn, richten, wozu der der zweite S-Bahn-Tunnel wegen der immensen Bauverzögerung die kommenden 15 Jahr nicht in der Lage sein wird. Doch was steckt hinter dem Programm? Sehr vage sei das alles, heißt es aus dem Rathaus. Am 26. Juli gab es ein Treffen auf Arbeitsebene. "Erste Vorstellungen" seien präsentiert worden, die " jedoch weiter konkretisiert und erläutert werden" müssten, erklärt das Mobilitätsreferat. Was konkret wann gebaut wird und wer das bezahlt? Schulterzucken allerseits. "Starke S-Bahn" bleibt erst mal nur die lokale Kopie des bundesweiten Bahn-Slogans "Starke Schiene".