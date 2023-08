Von Michael Zirnstein

Seinen Künstlernamen hat Ronald Keiler gut gewählt: Kaiser. Das erhebt einerseits Anspruch auf eine Führungsrolle, bürgt andererseits für Verlässlichkeit, wie eben auch bei jenem anderen Herrn Kaiser, mit dem eine Versicherung in der Fernsehwerbung von 1972 bis 2009 Solidität auszustrahlen versuchte.

Der Entertainer Roland Kaiser hat beide Versprechen seines Namens erfüllt: Seit 50 Jahren liefert er ein Album nach dem anderen ab, 30 sind es inzwischen, die sich 100 Millionen Mal verkauft haben, gerade weil sie den Standard der deutschen Marken-Schlager-Qualität hochhalten. Damit ist der gebürtige Berliner (mit Mitgliedsausweisen bei der SPD und dem FC Bayern München) erfolgreicher als alle anderen in seinem Fach.

Als 70-Jähriger schaffte er im vergangenen Sommer, 42 Jahre nach seinem bis dahin letzten Nummer-Eins-Album "Dich zu lieben", mit der Platte "Perspektiven" wieder an die Chartsspitze (das Album ist gerade mit fünf neuen Songs in einer Neuauflage erschienen).

Dabei macht er, was er schon in den engsten Schlaghosen in der ZDF-Hitparade machte: die Fantasien seiner Fans bedienen. Teils schlüpfrige wie in der Disco-Single "Du, deine Freundin und ich": "Ich lad' Euch beide ein zu Knabbereien und Wein ..." So bleibt der Kaiser knackig, kann in seinen Konzerten wie kein Zweiter massig alte Hits (von "Santa Maria" bis "Joana") mit neuen ("Warum hast du nicht nein gesagt") mischen: "50 Jahre, 50 Hits" sind das Motto für seine Tour 2024, die ihn erstmals auch in Stadien und auf die großen Open-Air-Plätze führt - in München auf den Königsplatz - eines Schlager-Kaisers würdig.

Roland Kaiser, "50 Jahre, 50 Hits", Sa., 29. Juni, München, Königsplatz