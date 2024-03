Es gibt noch viel zu tun für den Pumuckl : Sachen runterwerfen, Gedichte dichten, Leute ärgern. Es dürfte ihm also größtes Vergnügen bereiten, dass seine Schöpfer und deren Geldgeber entschieden haben, dass es weitergehen soll mit den "Neuen Geschichten vom Pumuckl".

So hieß 2023 das Remake der beliebten Familienfernsehserie um den liebenswert frechen Kobold und seinen menschlichen Meister Eder. Florian Brückner gab in dem 13-Teiler den Neffen des Schreinermeisters Franz Eder (Gustl Bayrhammer); große Beachtung fand Hans Clarins technisch rekonstruierte Koboldsstimme im Zusammenspiel mit der Stimme von Maxi Schafroth.

Nach großem Kritikerlob und Quotenerfolg steht nun fest: Es wird eine zweite Staffel geben. Der Film-Fernseh-Fonds Bayern (FFF) hat sich kürzlich für die Förderung des entsprechenden Projekts ausgesprochen. An den bewährten Komponenten soll festgehalten werden: Regie führt wieder Marcus H. Rosenmüller, die Münchner Firma Neuesuper produziert, die Drehbücher stammen von Korbinian Dufter sowie Matthias Pacht, Katharina Köster und Julian Witt. Die Dreharbeiten finden komplett in Bayern statt. In der Branche heißt es, die neuen Folgen würden nicht vor 2025 erscheinen.