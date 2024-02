Bei Schwerpunkt-Kontrollen in fünf Stadtvierteln hat die Polizei insgesamt fünf Frauen zwischen 24 und 36 Jahren der verbotenen Prostitution überführt. In drei Wohnungen und zwei Hotels gingen die Beamten Hinweisen aus der Bevölkerung und eigenen Internet-Recherchen nach.

Die Kontrollen fanden am Mittwoch in Bogenhausen, Trudering, Pasing, Schwabing und der Maxvorstadt statt. In einer Wohnung in Trudering konnte zudem eine illegale Prostitutionsstätte nachgewiesen werden. Laut Polizeibericht waren die Zimmer "milieutypisch" eingerichtet.

Angetroffen wurden drei Frauen und ein 52-jähriger Mann, der die Wohnung angemietet hatte. Der Mann erhielt wegen des illegalen Betriebs eine Anzeige, ebenso eine der Frauen, bei der die Prostitution direkt nachgewiesen werden konnte.