In diesem Jahr nicht auf dem Oktoberfest: Die Zugspitzbahn von Michael Menzel

Von Heiner Effern und Franz Kotteder

Während auf der Theresienwiese die Fahrgeschäfte und Zelte des Frühlingsfestes abgebaut werden, beschäftigt sich der Stadtrat an diesem Dienstag mit dem Oktoberfest: Die Zulassungen für die diesjährige Wiesn werden erteilt. Es wird damit gerechnet, dass Peter Reichert trotz der Rangelei mit einem Security-Mann und Vorwürfen wegen Hygienemängeln Wiesnwirt bleiben wird. Das Kreisverwaltungsreferat bescheinigte dem Bräurosl-Wirt die nötige allgemeine Zuverlässigkeit als Gastronom. Vertreter der Koalition aus Grünen und SPD erklärten bereits im Vorfeld, dass sie der Verwaltung folgen würden, wenn diese Reichert vorschlage.

Doch ändern wird sich heuer einiges auf der Wiesn. Die Zugspitzbahn von Michael Menzel wird nicht zugelassen. Das Fahrgeschäft aus dem Jahr 1936 braucht immer wieder neue Ersatzteile, die oft nicht leicht zu bekommen sind - im vergangenen Jahr stand die Zugspitzbahn zwar auf dem Festplatz, konnte aber nicht fahren, weil ein solches Teil zu spät ankam.

Damit das alte Fahrgeschäft den aktuellen Anforderungen entspricht, die in Deutschland strenger sind als im Rest der EU, müsste Menzel "mehrere Hunderttausend Euro" investieren. Er überlegt sich noch, ob sich das überhaupt lohnt, und hat sich in diesem Jahr eigentlich nur beworben, um in der Punktewertung für die Wiesn nicht abzufallen. Denn die berücksichtigt auch, wie oft man sich schon beworben hat.