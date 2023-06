Von Jana Jöbstl

CSD IN MÜNCHEN

München erwartet den größten Christopher Street Day der Stadtgeschichte Für die Parade am Samstag haben sich mehr als 180 Gruppen und Initiativen angemeldet. Auf dem Marienplatz soll am Sonntag Conchita Wurst singen. Die wichtigsten Informationen zu Route, Programm und Straßensperrungen.

Kommentar: Diese Tanzveranstaltung ist ein Kampftag (SZ Plus)

"Es ist unser Leben, unsere Realität, die bedroht wird" Kristina Wölfel moderiert in diesem Jahr auf der Hauptbühne beim Christopher-Street-Day in München. Ein Gespräch über den Wandel der queeren Community - und warum die Parade wichtig ist (SZ Plus).

Pride Flags: Welche Flagge bedeutet was? Seit mehr als 50 Jahren gibt es den CSD. Dabei werden mitnichten nur Regenbogenfahnen geschwenkt: eine kunterbunte Übersicht von "Progress Flag" bis "Straight Ally" (SZ Plus).

Tradition anders gedacht Früher wurden schwule Plattler oft mit Anfeindungen konfrontiert - deswegen entstanden vor 26 Jahren die Schwuhplattler (SZ Plus).

CSU? LGBTIQ? Über ein schwieriges Verhältnis Bei der Regenbogen-Parade zum Christopher Street Day dürfen die Münchner Schwarzen nur nebenherlaufen. Und sie müssen sich fragen lassen, ob die Neuausrichtung als offene, liberale Großstadtpartei noch besteht (SZ Plus).

DER TAG IN MÜNCHEN

Nach Attacke auf Radfahrerin: 35-Jähriger wird in Psychiatrie eingewiesen Weil der Mann weiter aggressiv aufgefallen sein soll, wird er zwangsweise untergebracht. Die Polizei prüft nun auch Verbindungen zu anderen Gewalttaten.

Mietatlas: Wohnen für durchschnittlich 7,85 Euro pro Quadratmeter - in München Die Kosten bei Genossenschaften und anderen sozialen Vermietern sind deutlich niedriger als auf dem freien Markt. Bei ihnen eine Wohnung zu bekommen, ist allerdings schwierig - doch nicht unmöglich (SZ Plus).

"Ab nach Hause, Opa!" Deichkind ballern bei ihrem ersten Deutschland-Konzert alte und neue Party-Rap-Hits in die eskalierende Menge (SZ Plus). Ihren Roboter-Hund haben sie in München zwar nicht dabei, dafür aber eine riesige Chanel-Tasche und Selbstironie.

WEITERE NACHRICHTEN

Ermittlungen gegen früheren Stadtrat Bernd Schreyer eingeleitet: Der Politiker hatte auf Twitter Kritik an den Grünen mit der Verfolgung und der Ermordung der Juden verglichen

Feuerwehreinsatz: Hydrant verursacht acht Meter hohe Wassersäule

Behörden warnen vor Bootsfahrten auf der Isar: Mehrere Bäume liegen im Fluss. Einige sind knapp unter der Wasseroberfläche und sind vom Boot aus nur schwer erkennbar.

Rassistische Motive auf dem Oktoberfest werden übermalt: Politik und Schausteller verständigten sich darauf, dass die Motive geändert werden. Die Kosten tragen nun doch die Budenbetreiber.

MÜNCHEN ERLESEN

UNSER FREIZEITTIPP