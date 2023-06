Von Heiner Effern

Die Generalstaatsanwaltschaft ermittelt gegen den früheren Stadtrat Bernd Schreyer von den Grünen wegen des Verdachts der Verharmlosung des Holocausts. Der Zentrale Antisemitismusbeauftragte der Bayerischen Justiz, Oberstaatsanwalt Andreas Franck, sieht einen Anfangsverdacht als gegeben an. Damit werden offiziell Ermittlungen gegen Schreyer aufgenommen. Das bestätigte ein Sprecher der Behörde. Zuerst hatte die Bild-Zeitung darüber berichtet.

Der 71 Jahre alte Schreyer hatte Mitte Juni auf der Plattform Twitter die Kritik an den Grünen wegen des Heizgesetzes mit der Verfolgung und der Ermordung der Juden verglichen. "Obwohl es nie ein Heizungsverbot gab, ist es gelungen so gegen Grüne aufzuwiegeln, als seien sie d. 'neuen Juden', die 'ausgemerzt' werden müssen um Deutschland wieder alles Glück und Wohlstand zu bringen." So schrieb er in einer Kurznachricht, die er schnell wieder löschte.

Am Tag danach entschuldigte sich Schreyer und legte als Konsequenz sein Amt als Stadtrat nieder. "Mit allergrößtem Bedauern entschuldige ich mich für meinen Tweet vom 11.6. zum Judenvergleich im Zusammenhang mit Aufwiegelung und Verschwörung gegen Grüne. Ich distanziere mich ohne Wenn und Aber von dieser Aussage, deren schreckliche Bedeutung mir zu spät klar wurde", erklärte Schreyer schriftlich. Die Fraktion der Grünen hatte sich bereits zuvor scharf von seinen Äußerungen distanziert.