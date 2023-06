Feuerwehreinsatz am Graslilienanger

Am Graslilienanger gab es eine ungewollte Abkühlung.

Ein defekter Hydrant hat eine acht Meter hohe Wasserfontäne verursacht. Ein Lkw hatte einen Teil des Hydranten am Donnerstagnachmittag am Graslilienanger im Stadtteil Harthof abgefahren, wie die Feuerwehr am Freitag mitteilte. Anwohner meldeten, dass eine große Wassersäule aus dem Boden spritze und die Straße schon unter Wasser stehe.

Die Feuerwehr rückte mit einem Hilfeleistungslöschfahrzeug an und informierte die Stadtwerke, die das Wassernetz betreiben. Da es sich um einen Unterflurhydranten handelte, konnten die Einsatzkräfte einen Schieber schließen - und der ungewollte Springbrunnen war Geschichte. Die Einsatzkräfte seien allerdings klitschnass gewesen - was bei den sommerlichen Temperaturen zu verkraften gewesen sei, wie die Feuerwehr den Einsatz resümiert.