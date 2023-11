So verliefen die Demos am Wochenende, in Neuperlach entsteht ein neues Zwischennutzungs-Projekt und das Weihnachtsshopping in der Innenstadt hat begonnen.

Von Jana Jöbstl

DAS WOCHENENDE IN MÜNCHEN

Warum 45 Minuten fahren, wenn man zehn Minuten fliegen kann? Immer mehr Privatjets fliegen zwischen München und Oberpfaffenhofen. Die Distanz: rund 50 Kilometer. "Absurd", moniert die Umweltorganisation Greenpeace. Ignorieren reiche Jetsetter den Klimawandel? (SZ Plus)

Wenn nach dem Black Friday der weiße Samstag kommt Mehr als 140 000 Passanten waren am Wochenende in den Läden der Innenstadt unterwegs. Rabatte und Sonderangebote sollen das Weihnachtsgeschäft anheizen. Welche Rolle die richtigen Temperaturen spielen (SZ Plus).

Solidarität mit Israel, aber auch mit den Palästinensern Das Wochenende steht im Zeichen des Nahost-Kriegs. Auf mehreren, friedlich verlaufenen Kundgebungen treten die Redner für Frieden, das Selbstverteidigungsrecht Israels und gegen Gewalt ein.

Wie "Neuperland" Leben auf den Hanns-Seidel-Platz bringen soll Dort, wo längst schon ein Kulturhaus stehen sollte, planen Michi Kern und Günes Seyfarth eine Zwischennutzung mit Sportflächen und Platz für Treffen und Ausstellungen. Los geht mit einem Weihnachtsmarkt.

Staatsanwaltschaft bereitet Anklage gegen russischen Politiker vor Einem inzwischen geschiedenen Ehepaar aus Russland gehören Wohnungen in München, deren Verwertung verbieten Sanktionen der Europäischen Union. Ein Gerichtsverfahren soll nun in Kürze klären, ob das Immobilienvermögen zu Recht eingefroren wurde (SZ Plus).

Mehr Platz für Radfahrer und Fußgänger: Giesinger Berg wird umgestaltet

Neuhausen: Postbote wirft bündelweise Briefe weg

Freisinger Landstraße: Schwerer Unfall hinterlässt Trümmerfeld und Schwerverletzte

Altstadt: Polizei vereitelt Raub in der Sonnenstraße

SZ-Diskussionsabend zu Antisemitismus: Nie wieder - Floskel oder Versprechen?

MÜNCHEN ERLESEN

UNSER FREIZEITTIPP