Mit drei Raubdelikten muss sich die Münchner Polizei derzeit befassen, in zwei Fällen werden die Täter noch gesucht. So fiel ein 27-Jähriger aus dem Landkreis München am Samstagmorgen gegen 4 Uhr in der Münchner Sonnenstraße unter die Räuber. Wie die Polizei berichtet, habe er die "Milchbar" nach einer Feier verlassen und dabei eine Papiertüte mit sich geführt, für die sich ein 20- und ein 21-Jähriger interessierten.