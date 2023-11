Am späten Freitagnachmittag sind unweit der Allianz Arena bei einem Verkehrsunfall zwei Personen schwer verletzt worden. Wie die Münchner Feuerwehr mitteilt, fuhr der Mercedes eines 41-Jährigen fuhr stadtauswärts auf der Freisinger Landstraße, ihm kam ein Hyundai-SUV mit einem Anhänger voller Holz entgegen. An der Kreuzung zum Wagrainweg stießen die beiden Fahrzeuge heftig zusammen. Der Anhänger wurde vom Auto getrennt, Holzscheite flogen umher, der Hyundai wurde in ein angrenzendes Feld geschleudert, der Mercedes landete auf einer Leitplanke. Eine dritte Fahrerin in einem kleinen Kia konnte ihren Wagen zwar noch rechtzeitig zum Stehen bringen, wurde aber an der Windschutzscheibe von umherfliegenden Holz- und Trümmerteilen getroffen. Sie blieb unverletzt.

Der Feuerwehr zufolge rückte ein Großaufgebot an Rettungsdienst und Feuerwehr an der Unfallstelle an der Stadtgrenze an. Auch ein Rettungshubschrauber sei eingesetzt worden.

Detailansicht öffnen Die Einsatzkräfte mussten die Unfallstelle gut ausleuchten. (Foto: Einsatzführungsdienst/Berufsfeuerwehr München)

Vor Ort fanden die Einsatzkräfte demnach ein Trümmerfeld vor. Der Mercedes-Fahrer und der 58-jährige Fahrer des Hyundai konnten ohne großen technischen Aufwand über die Fahrertür aus ihren Wracks befreit werden. Der 58-Jährige war leicht, sein Beifahrer und der Mann im Mercedes jedoch schwer. Zur schonenden Rettung des Beifahrers im Hyundai schnitt die Feuerwehr mit hydraulischem Werkzeug die Karosserie entzwei. Beide Schwerverletzten kamen in den Schockraum einer Münchner Klinik. An beiden Unfallfahrzeugen entstand Totalschaden, der Schaden am Kia kann nicht beziffert werden.

Bis die Einsatzkräfte die Freisinger Landstraße von dem Meer an Trümmern und ausgelaufenem Öl und Benzin gereinigt hatten, war der Streckenabschnitt für mehrere Stunden gesperrt.