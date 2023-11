Einer aufmerksamen Anwohnerin verdanken es Bewohnerinnen und Bewohner im Bereich der Merian- und Trivastraße in München-Neuhausen, wenn sie aktuell an die 1000 Postbriefe nun mit leichter Verzögerung doch noch zugestellt bekommen: Die Dame hat einen Postboten in üblicher Dienstkleidung am Freitag gegen 14.30 Uhr dabei beobachtet, wie er mehrere Hundert Briefe in einem Kleidercontainer sowie in mehreren Mülltonnen entsorgte. Sie verständigte die Polizei per Notruf, die Ermittler konnten jede Menge Post sicherstellen.