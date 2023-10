Die Mieten steigen und steigen in München - hier Neubauten in Freiham.

Von Sebastian Krass

Drastischer Anstieg der Wohnungsmieten in München: Allein im vergangenen Jahr sind die Kosten für eine neu vermietete Bestandswohnung mit gutem Wohnwert um 4,3 Prozent gestiegen, von 18,70 auf 19,50 Euro pro Quadratmeter. Das geht aus der Herbstanalyse hervor, die der Maklerverband IVD Süd am Montag veröffentlicht hat. Die Durchschnittspreise für Altbauwohnungen, also mit Baujahr vor 1950, haben demnach die 20-Euro-Marke durchbrochen, mit einem Sprung von 19,40 auf 20,30 Euro pro Quadratmeter (plus 4,6 Prozent). Im Neubau sind die Mieten sogar um 5,2 Prozent auf 22,40 Euro gestiegen.