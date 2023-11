Für die beiden CSU-Stadträtinnen Alexandra Gaßmann und Veronika Mirlach steht beim Thema Tram-Westtangente fest: Sie waren, sind und bleiben gegen das Projekt. Das haben beide am Mittwoch im Mobilitätsausschuss des Stadtrats noch einmal ausdrücklich betont. Dennoch ist die CSU mit ihrem Dringlichkeitsantrag gescheitert, das Projekt so lange auf Eis zu legen, bis es eine endgültige Förderzusage für die Finanzierung der rund 490 Millionen Euro teuren Trasse gibt. Das schließe, so hieß es im Antrag, auch Baumfällungen zur Vorbereitung des Trambahnbaus ein.