Von Herbert Fromme und Sebastian Krass

Ein schickes Büro- und Geschäftshaus mit 13 400 Quadratmetern in der Münchner Innenstadt sollte es werden, mit einer riesigen fünfgeschossigen Tiefgarage darunter - "Muc One", unter diesem Namen vermarktete das österreichische Immobilienunternehmen Imfarr sein Projekt an der Adolf-Kolping-Straße 10, in direkter Nachbarschaft zum Stachus. Doch entstanden ist bisher nur eine riesige Baugrube. Seit Monaten ruhen die Arbeiten, und im Februar ging die für das Projekt verantwortliche Imfarr-Tochter Elements of Infrastructure in die Insolvenz. Die Gründe dafür waren bisher nicht bekannt.