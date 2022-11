Ernüchterung am Mensa-Buffet

Weil der Ganztagsunterricht ausgebaut wird, essen immer mehr Kinder und Jugendliche mittags in ihrer Schule. Sie wünschen sich ein Angebot, das schmeckt, gesund ist und wenig kostet. Doch das klappt nicht überall.

Von Kathrin Aldenhoff

Die Wünsche der Schülerinnen und Schüler klingen eigentlich simpel: vegetarisch soll ihr Mensa-Essen sein, gerne auch vegan, günstig, und vor allem lecker. Lara, Ben, Meryem und Alexandra, alle in der 12. Klasse an unterschiedlichen Münchner Gymnasien, haben in den vergangenen Jahren aber andere Erfahrungen mit dem Schulessen gemacht. Es ist ihnen zu ungesund, schmeckt nicht oder ist mit acht Euro zu teuer.