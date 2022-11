Von Julia Schriever

Die Sonne geht gerade erst auf und taucht den Himmel in ein kitschiges Rosa, Marianne Engelhardt hat einen ganz besonderen Platz, von dem aus sie den Sonnenaufgang anschaut: einen Zebrastreifen. Ihren Zebrastreifen, wenn man so will, denn vermutlich kennt niemand diese rund sechs Meter Straße so gut wie sie. Sie steht seit 26 Jahren, seit November 1996, hier in der Nähe der Grundschule am Ravensburger Ring im Münchner Stadtbezirk Aubing. Und noch immer freut sie sich über die Aussicht zwischen Hochhaus, Laterne und einem Baum. "Der Himmel ist heute wieder so schön", sagt Marianne Engelhardt, 65 Jahre, eine schmale Frau, warm eingepackt in Anorak und knallgelbe Jacke. Sie hat hier auch schon strömenden Regen, drückende Hitze und Schneegestöber erlebt - als Schulweghelferin muss man es nehmen, wie es kommt.

Ein Montagmorgen im Oktober, kurz vor halb sieben, schon biegt der erste Schüler um die Ecke, Mütze auf dem Kopf, Schulranzen auf dem Rücken. "Guten Morgen", ruft er schon von Weitem. "Guten Morgen", sagt Marianne Engelhardt, "wo ist denn dein Bruder?" Der Junge hat einen Zwillingsbruder, sie sind sonst immer zu zweit unterwegs. "Der hat die ganze Nacht gespuckt", erzählt der Junge und liefert eine recht detaillierte Nacherzählung. Marianne Engelhardt hört zu, nickt. Ein Auto kommt angefahren, sie hält es auf, läuft auf den Zebrastreifen und bleibt in der Mitte stehen. Schon ist der Junge über die Straße, zeitgleich erreicht er auch das Finale seiner Geschichte.

Es gibt viele Schüler, die Marianne Engelhardt von sich erzählen. Manchmal bleiben sie noch am Gehweg stehen, manchmal läuft die Unterhaltung so nebenher, während sie die Straße überqueren. Die Erstklässler sagen, wie sehr sie sich auf die Schule freuen. Die Älteren erzählen, wie sehr sie sich auf die Ferien freuen. Sie zeigen ihr all die Schneckenhäuser, Blätter und Gänseblümchen, die sie auf dem Schulweg gefunden haben, im Winter auch Schneebälle und Eiszapfen. Von vielen Schülern kennt Marianne Engelhardt die Namen. Noch nie hat einer gefragt, wie sie heißt.

Es stört sie nicht. Sie mag es, den Kindern zuzuhören. Ihren Blick auf die Welt zu sehen. "Die nehmen manche Dinge wahr, die man als Erwachsener gar nicht so realisiert", sagt sie. Marianne Engelhardts Mann ist schon gestorben, sie haben zwei erwachsene Söhne. Der Ältere hat selbst schon zwei kleine Kinder. Sie fährt gern mit ihrem Enkel in die Innenstadt. Der Vierjährige liebt Züge, also ist auch eine Fahrt mit der Münchner S-Bahn ein großes Vergnügen für ihn.

Dass sie da so lange stehen wird, hätte sie selbst nicht gedacht

Vor 26 Jahren, als ihr jüngerer Sohn in die zweite Klasse ging, fragte eine Freundin Marianne Engelhardt, ob sie sich vorstellen könne, Schulweghelferin zu werden. Die Freundin plante ihren Umzug und suchte deshalb jemanden, der ihren Platz am Zebrastreifen Ravensburger Ring übernehmen würde. Marianne Engelhardt sagte zu. Hätte man ihr damals gesagt, dass sie in 26 Jahren immer noch da stehen würde - "ich hätt's wahrscheinlich nicht geglaubt", sagt sie.

Sie ist fünf bis sechs Mal die Woche im Einsatz, manchmal morgens, manchmal auch mittags, dreimal davon an ihrem Lieblingsplatz, dem Zebrastreifen. Wer so viel Zeit am selben Ort verbringt, der bemerkt, wie sich die Stadt und ihre Menschen über die Jahre verändern. Rein optisch, sagt Marianne Engelhardt, hat sich wenig getan. Das Hochhaus gegenüber, die Wohnhäuser ringsum, die Zeitungskästen an der Ecke. Alles wie immer.

Aber der Straßenverkehr hat sich verändert. Vor allem die Radfahrer seien immer ungeduldiger, sagt sie. Viele sehen nicht ein, dass auch sie an einem Zebrastreifen stehen bleiben sollen, fahren einfach quer durch, wenn Marianne Engelhardt gerade Kinder über die Straße winkt. An einer anderen Kreuzung, an der sie zweimal die Woche als Lotsin steht, hat sie schon öfter Radfahrer bei Rot über die Ampel fahren sehen. "Wenn man was zu ihnen sagt, reagieren die gar nicht." Und sie muss dann dem wartenden Pulk Schulkindern erklären, warum das gerade nicht in Ordnung war.

"Du depperte Kuh!", brüllte ein Autofahrer

Mit Autofahrern hat sie dagegen gute Erfahrungen gemacht: "Ich finde, die verhalten sich sehr vorbildlich." Nur ein einziges Mal hat es Ärger an ihrem Zebrastreifen gegeben. Als sie einen sehr schlecht gelaunten Autofahrer stoppte, um ein Kind über die Straße zu lassen. Es gibt ja schnelle und gemütliche Kinder. Dieses Kind beschloss auf halber Strecke, ein Päuschen einzulegen, um Marianne Engelhardt eine Geschichte zu erzählen. Es dauerte nur ein, zwei Sekunden, schon öffnete der Autofahrer sein Fenster und schrie: "Jetzt mach mal schneller, du depperte Kuh!" Engelhardt war so verdattert, dass ihr keine Antwort einfiel. Aber von hinten kam schon die Verteidigung, eine Mutter, die zurückbrüllte: "Du beleidigst unsere Schülerlotsin nicht!" Es war ein Western am Westkreuz.

Marianne Engelhardt lacht, als sie davon erzählt. Bloß eine Ausnahme, sagt sie. Eine Gruppe Mädchen biegt jetzt um die Ecke, alle in dicken Jacken, Trendfarbe ist immer noch Pink. Ein Mädchen trägt dazu noch einen durchsichtigen Plastikbehälter vor sich her. "Was habt ihr denn da dabei?", fragt Marianne Engelhardt. "Schnecken züchten", ruft das Mädchen und wirkt dabei ziemlich zufrieden mit der Zucht, die sich irgendwo zwischen labbrigen Salatblättern versteckt.

Sie findet, es gibt mehr Helikopter-Eltern als früher

Gleich danach kommt ein Vater, der sein Kind zur Schule begleitet. Auch das hat sich geändert, sagt Marianne Engelhardt: Früher seien die Eltern nur in den ersten paar Schulwochen mitgelaufen, bis die Erstklässler den Schulweg gut kannten. Jetzt gibt es Kinder, die jeden Tag von den Eltern zur Schule gebracht werden, von der ersten bis zur vierten Klasse. Manche werden mit dem Auto gefahren, vor der Schule geht es oft richtig rund. "Ich denke schon, dass das Helikopter-Eltern-Sein zugenommen hat", sagt Marianne Engelhardt.

Und noch eine Entwicklung hat sie in ihren 26 Jahren als Schulweghelferin beobachtet. Es ist immer schwieriger, Kolleginnen und Kollegen zu finden. Jedes Jahr zu Schulanfang werden die Eltern wieder darauf angesprochen, es gibt Aushänge am Schwarzen Brett und Meldungen in der Zeitung - trotzdem fehlen in ganz München Schulweghelfer. Woran es liegt? Marlies Hehmann vom Mobilitätsreferat weiß es auch nicht so genau, sie sagt: "Vielleicht liegt es daran, dass stets neue Herausforderungen auf die Menschen zukommen wie zum Beispiel Corona. Dadurch fehlt bei vielen Menschen vielleicht die Bereitschaft oder auch Zeit dafür."

527 Schulweghelfer gibt es im Münchner Stadtgebiet, viele von ihnen sind Rentnerinnen. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis sie alle nicht mehr können oder wollen. Marianne Engelhardt arbeitet auch nicht mehr. Nach einer Lehre bei BMW und ein paar Jahren Arbeit in München kümmerte sie sich um ihre beiden Söhne. Zusätzlich zu den Schichten als Schulweghelferin übernahm sie noch andere Ehrenämter, half Nachbarn und im Aubinger Archiv.

Während des Lockdowns hat sie die Kinder vermisst

Mehr als ein Vierteljahrhundert steht sie jetzt am Zebrastreifen. Vor einer Weile war sie beim Friseur, da schnitt ihr eine junge Frau die Haare, die sie noch von ihrem Weg zur Grundschule kannte. Ob sie langsam ans Aufhören denkt? Marianne Engelhardt hat ihre Schulweghelfer-Kelle sinken lassen, rund 60 Schülern hat sie an diesem Tag über die Straße geholfen. Langsamen und schnellen, fröhlichen und muffeligen, Kindern mit Zahnlücken und Wuschelfrisur. Jetzt sind auch die letzten Nachzügler durch. "Ich werd das bestimmt auch nicht ewig machen", sagt Marianne Engelhardt. "Aber momentan mache ich sicher noch nicht Schluss."

Als 2020 wegen Corona alle Schulen schließen mussten, hat sie die Kinder vermisst. Das Gelächter, die stolz präsentierten Schneckenhäuser. Und die frommen Wünsche. Marianne Engelhardt muss oft dran denken, wie ein Kind vor Jahren mal zu ihr sagte: "Ich wünsch dir einen schönen Tag und ich hoffe, dass dich keiner zusammenfährt."

Im ganzen Münchner Stadtgebiet gibt es zu wenige Schulweghelfer. In manchen Stadtbezirken fehlen nur ein paar, in anderen sehr viele. Wer einen Schulwegdienst übernehmen will, sollte körperlich fit, zuverlässig, pünktlich, freundlich und souverän sein. Außerdem wind- und wetterfest: Marianne Engelhardt ist an ihrem Zebrastreifen schon schief angeregnet, öfter aber von der Sonne angelacht worden. Ihr Lieblingsmonat ist der Juli - kurz vor den Sommerferien sind auch die Schulkinder am besten drauf.

Schulweghelfer arbeiten ehrenamtlich, sie bekommen eine Aufwandsentschädigung von 6,50 Euro pro Einsatz: Sie kommen morgens vor Schulbeginn und/oder mittags zum Unterrichtsende jeweils etwa eine halbe Stunde zum Einsatzort und passen auf, dass alle Kinder sicher über die Straße kommen. Die gelbe Warnkleidung und die Kelle stellt das Kreisverwaltungsreferat. Interessierte können sich per Telefon unter 089/233 39666 oder per Mail unter schulwegdienste.mor@muenchen.de melden.