Draußen oder drinnen? Das ist bei Freizeit-Aktivitäten oft die entscheidende Frage. Beim Bayerischen Outdoor Filmfestival (BOFF) kommt beides zusammen: Gezeigt werden sechs Outdoor-Filme, in denen es in die Berge Afrikas, zum Mountainbiken nach Kanada oder in ein unbekanntes Skiparadies in Georgien geht. Auch ein Filmporträt über die beiden Kletterbrüder Alexander und Thomas Huber (alias die "Huberbuam") steht auf dem Spielplan.