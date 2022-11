So war die NFL-Party in der Stadt

Von Joachim Mölter

Immer wieder schallte und hallte es am Samstag durch die Münchner Innenstadt: "Sea! - Hawks! Sea! - Hawks! Sea - Hawks! Sea! - Hawks!" Mit ihrem traditionellen Anfeuerungsruf stimmten sich die Fans des American-Football-Klubs aus Seattle ein auf eine sehnsüchtig erwartete Premiere der US-amerikanischen Profiliga NFL - das erste Punktspiel zweier Teams auf deutschem Boden.

Wenn es nur nach den Eindrücken vom Samstag gegangen wäre, hätte man glauben können, die Partie gegen die Tampa Bay Buccaneers mit ihrem Superstar Tom Brady sei ein Heimspiel für die Seahawks - obwohl die am Sonntag in der Fröttmaninger Arena etwa 5300 Meilen oder 8500 Kilometer entfernt von daheim antreten.

"Wir haben alles dafür getan, um die Partie zu einem Heimspiel zu machen", sagt Maximilian Länge, der Medienbeauftragte der "German Seahawkers", des mit 1800 Mitgliedern weltweit größten Fanclubs des Teams aus dem Bundesstaat Washington im Nordwesten der USA. Sie hatten sogar ein Banner herstellen lassen, auf dem das Motto des Wochenendes zu lesen war, "Heimspiel" eben. Und das präsentierten sie bereits am Nachmittag, bei einem Treffen mit ihren aus aller Welt angereisten Sportfreunden: Einige Hundert der in den Klubfarben Dunkelblau und Neongrün gehüllten Fans versammelten sich auf den Treppenstufen der Oper zum Gruppenfoto.

Am Abend hing das Banner dann über dem Schneider Bräuhaus im Tal, das die Seahawkers für den ganzen Abend reserviert hatten. Mit Bier und Häppchen und einer Liveband feierten etwa 900 Fans schon mal den erhofften Sieg ihres Lieblingsteams vor. Es war nicht die einzige Party mit NFL-Bezug an diesem Abend und in diesen Tagen, aber nach Ansicht eines Insiders die beste. Der Mann hatte für den Sportsender ran.de alle Lokalitäten und Veranstaltungen abgeklappert. Und davon hat es einige gegeben.

Detailansicht öffnen Die NFL hat die Münchner Innenstadt erobert. (Foto: IMAGO)

Detailansicht öffnen Das Hofbräuhaus, Hauptquartier der Tampa Bay Buccaneers. (Foto: Florian Peljak)

Detailansicht öffnen "Du wirst dich nicht an alle Spiele in deiner Karriere erinnern, aber an dieses wirst du dich erinnern", sagt Buccaneers-Quarterback Brady. (Foto: Florian Peljak)

Spätestens am Donnerstag hatte die NFL ja die Münchner Innenstadt erobert und ihre Reviere markiert. Vor der Feldherrnhalle zum Beispiel hatte sie zu Werbezwecken übergroße Helme aller ihrer 32 Klubs aufgestellt - am Samstagmittag sah man die dann kaum noch vor lauter Leuten. Der Odeonsplatz brummte, aus den Trikots und Mützen zu schließen dürften tatsächlich Fans sämtlicher 32 Teams dabei gewesen sein. Vor einigen markanten Fotomotiven am Rande des Platzes bildeten sich Schlangen, vor dem Container mit den Fanartikeln ebenfalls, dort reichte das Ende bis in die Residenzstraße zurück. An diesen Menschenschlangen sollte man den ganzen Tag über erkennen, wo etwas für Football-Fans geboten war.

Etwa im Hofbräuhaus, dem Hauptquartier der Tampa Bay Buccaneers, offiziell Gastgeber der Partie. Zeitweise warteten bis zu 100 Menschen vor einer Absperrung, um hineingelassen zu werden. Drinnen hießen dann das Maskottchen und die Cheerleader des Teams die Fans willkommen und stellten sich für Selfies zur Verfügung- vor allem die Gelegenheit, mit den sonnengebräunten Frauen aus Florida zu posieren, nutzten die männlichen Besucher rege. An den Tischen saßen zwar überwiegend Gefolgsleute der Buccaneers, aber zwischendrin immer wieder auch welche von anderen Teams, sogar solche des Gegners vom Sonntag, der Seattle Seahawks. Die konnten im Übrigen vollkommen unbehelligt speisen und trinken.

Detailansicht öffnen Am Nachmittag war es in der Fußgängerzone stellenweise so eng, dass die Polizei eine Staumeldung herausgab. (Foto: Florian Peljak)

"Das ist nicht so wie im Fußball", bestätigte ein Türsteher des Herrschaftszeiten im Tal, in dem die New England Patriots in dieser Woche eine Außenstelle eröffnet hatten: "Die sind sehr entspannt beim Football", da gehe alles ganz friedlich zu. Im Inneren bot sich ein ähnliches Bild wie im Hofbräuhaus, es war nur enger und die vorherrschenden Farben und Logos waren andere. Aber auch der Rekordchampion der NFL bot seine Cheerleader und sein Maskottchen als Selfie-Motiv auf; nur recht kurz ließ sich hingegen der ehemalige Patriots-Profi Sebastian Vollmer blicken, seines Zeichens der erste Deutsche, der den NFL-Titel, den Super Bowl, gewonnen hat.

Zwischenzeitlich bevölkerten die mitunter aus aller Welt angereisten Football-Fans die Fußgängerzone in einem solchen Ausmaß, dass die Polizei am Nachmittag um kurz vor drei Uhr eine Staumeldung herausgab: "Aktuell konzentriert sich ein hohes Personenaufkommen an einem Baustellenbereich in der Neuhauser Straße (zwischen Kapellenstraße und Ettstraße). Um Gefahren zu verhindern, befinden sich polizeiliche Einsatzkräfte vor Ort und leiten die ankommenden Besucherströme ("Einkaufspublikum") ab."

Durch die Engstelle presste sich jedoch nicht das übliche "Einkaufspublikum", sondern eher ein neues Football-Publikum: Kurz vor der Baustelle liegt ja das Augustiner-Stammhaus, in diesen Tagen der offizielle Stammplatz der Seattle Seahawks. Und auch dort: lange Staus vor den Eingängen. Weiter oben, am Karlstor, gleich die nächste Menschenmenge. Sie reichte vom Saturn aus rund ums Eck in die Herzog-Wilhelm-Straße, wo dann kaum noch ein Durchkommen war: In einem Sportgeschäft waren Spieler der Teams zu einem Autogramm-Termin angekündigt. Und so warteten dort ein paar Hundert Leute. Auf wen genau, war egal - Hauptsache, echter NFL-Profi.

Als das Einkaufspublikum dann am Abend nach Hause gegangen war, trieben sich die Football-Freunde immer noch in der Stadt herum und bildeten Schlangen vor den sogenannten Hot Spots, den von der NFL ausgewiesenen Football-Lokalen. Und wer nicht hineinkam, setzte sich zur Not nebenan auch ins Freie, am Viktualienmarkt, am Platzl. Von der aufkommenden Kälte ließ sich jedenfalls kaum einer die Lust auf die große Football-Party nehmen.