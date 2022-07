Von Konstantin Rek

Am Dienstag um 10 Uhr begann der Vorverkauf der Tickets für die Deutschland-Premiere der National Football-League (NFL) in München, bereits nach etwa 55 Minuten waren alle Karten weg. Bei dem Match am 13. November in der Allianz Arena treffen die Seattle Seahawks auf die Tampa Bay Buccaneers um Quarterback-Superstar Tom Brady, der bereits an sieben Super-Bowl-Siegen beteiligt war.

Fast 750 000 Menschen sollen am Vormittag in der digitalen Warteschlange auf ein Ticket gehofft haben, heißt es in einem Medienbericht. Zum Verkauf standen jedoch lediglich 50 000 Tickets. Wie das Portal des Sportsenders Sport1 berichtet, sollten weiterhin Interessierte Zweitmarktkarten ausschließlich über Ticketmaster Resale erwerben. Diese Seite sei der einzige autorisierte Partner im Wiederverkauf, heißt es von Seiten der NFL.

Umbauarbeiten in der Allianz Arena für NFL-Spiel

Die neu gegründete Partnerschaft zwischen der NFL und den deutschen Städten München und Frankfurt läuft zunächst für vier Jahre. Bis 2025 findet jedes Jahr ein Spiel der Regular Season in Deutschland statt. Dabei wechseln sich die Arena in Fröttmaning und das Waldstadion in Frankfurt Jahr für Jahr ab.

Für die Premiere im November haben die Umbauarbeiten im Münchner Stadion bereits Mitte Juni begonnen. Hierfür müssen unter anderem das Feld vergrößert und Löcher für die hohen Torstangen ausgehoben werden.