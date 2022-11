NFL in München:Eine Stadt im Football-Fieber

Tom Brady ist in München gelandet, die Seattle Seahawks absolvieren ihr erstes Training in der Arena in Fröttmaning - nur von Fußball haben die NFL-Spieler wenig Ahnung.

Detailansicht öffnen (Foto: Sven Hoppe/dpa)

Der Countdown läuft zum ersten "NFL Munich Game" in der Allianz Arena. Am Sonntag spielen die Tampa Bay Buccaneers mit Tom Brady gegen die Seattle Seahawks. Es ist das erste offizielle Ligaspiel der National Football League auf deutschem Boden. Doch bis die amerikanischen Spieler im Stadion des FC Bayern zum Training auflaufen konnten, gab es viel zu tun.

Detailansicht öffnen (Foto: IMAGO/Smith/IMAGO/Smith)

Eigentlich darf in der Fröttmaninger Arena nur Fußball gespielt werden. So will es ein Erbpachtvertrag der Stadt München. Nun wird zum ersten Mal davon abgewichen - weil das Olympiastadion wegen der geplanten Umbauten nicht gesichert angeboten werden konnte, bewarb man sich mit der Heimat des FC Bayern.

Detailansicht öffnen (Foto: IMAGO/Kirby Lee/IMAGO/USA TODAY Network)

Die Seattle Seahawks trainieren von Donnerstag an auf dem Gelände an der Säbener Straße, die Tampa Bay Buccaneers mit ihrem Star Tom Brady am Campus des FC Bayern an der Ingolstädter Straße.

Detailansicht öffnen (Foto: IMAGO/Smith/IMAGO/Smith)

Und in der Arena ist dann am Sonntag nach dem aufwendigen Umbau vieles anders als sonst - nicht zuletzt die Maße des Spielfelds: Ein Footballfeld ist länger als ein Fußballfeld, und dafür schmaler: 109 Meter auf 48 Meter. Die Teams werden getrennt voneinander das Feld beschreiten und je eine Seite neben dem Spielfeld besetzen, der Spielertunnel bleibt diesmal ungenutzt.

Detailansicht öffnen (Foto: IMAGO/Smith/IMAGO/Smith)

Und natürlich muss auch der Rasen anders markiert werden als bei einem Fußballspiel. Der Aufwand und die Logistik hinter dem Unternehmen sind immens.

Detailansicht öffnen (Foto: Matthias Schrader/AP)

Geno Smith, Quarterback der Seattle Seahawks, hat sich jedenfalls schonmal mit dem Schal einer der Münchner Mannschaften geschmückt - das Wissen um den deutschen Fußball allerdings ist bei den amerikanischen Spieler nicht allzu ausgeprägt. "Ich hoffe, ich liege nicht falsch, aber Zlatan (Ibrahimovic) hat mal hier gespielt, oder?", fragte der 32-jährige Footballer während seiner Pressekonferenz am Donnerstag und sorgte für Schmunzler bei den anwesenden Medienvertretern. Der deutsche Fußball-Rekordmeister hatte zwar einige bekannte Stürmer - doch der Schwede war nicht darunter.

Detailansicht öffnen (Foto: Ulrich Gamel/dpa)

Auch Tom Brady, Quarterback der Tampa Bay Buccaneers, ist in München gelandet. Am Freitagmorgen stieg er im schwarzen Hoodie aus der Maschine, die die Buccaneers in die Landeshauptstadt brachte.

Detailansicht öffnen (Foto: Florian Peljak/Florian Peljak)

Auch in der Stadt ist inzwischen das Football-Fieber ausgebrochen: Auf dem Odeonsplatz stehen riesige Helme der Mannschaften - ein perfekter Hintergrund für Selfies.