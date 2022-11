Alles bereit zum Kick-off: Am 13. November stehen sich in München die Seattle Seahawks und die Tampa Bay Buccaneers gegenüber

Mittwoch, 9. November

Münchner Halbzeit-Show als Olympia-Bewerbung. Auch ohne einen schillernden Musik-Act können sich die Football-Fans beim NFL-Spiel am Sonntag in München auf eine spektakuläre Halbzeit-Show freuen. "Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft im Flag Football wird bei einem Demonstrations-Match eine Vorstellung der kontaktarmen Variante des American Footballs geben", teilte NFL Germany mit. Beim Flag Football stoppt die Defensive den ballführenden Spieler, indem sie ihm eine Flagge aus dem Gürtel zieht, statt ihn zu tackeln. Ziel der Liga sei es, den Sport 2028 zu den Olympischen Spielen zu bringen. "Am Sonntag werden auch Vertreter des Internationalen Olympischen Komitees anwesend sein", sagte Deutschlands NFL-Chef Alexander Steinforth.

Das NFL Flag Programm ist ein zentraler Baustein der NFL in Deutschland und wendet sich als Alternative mit weniger Verletzungen besonders an Kinder und Jugendliche. "Wir investieren im Moment sehr viel Zeit und Geld in das Thema. Das ist für uns die Einstiegsschwelle in den Sport", sagte Steinforth.

Auf Musik müssen die Football-Fans bei dem NFL-Kracher zwischen den Seattle Seahawks und den Tampa Bay Buccaneers trotzdem nicht verzichten. "Der Block des Entertainments wird nach vorne gezogen und findet kurz vor dem Kickoff statt", sagte Steinforth. Der deutsche Rap- und Popmusiker Cro soll in der ausverkauften Allianz Arena am Sonntag für Stimmung sorgen.

Reisestrapazen für NFL-Teams vor München "schon machbar". Jakob Johnson sieht in den Auslandsspielen der National Football League bei aller Belastung auch Positives für die Profis. "Bei vielen Spielern sind die Auslandsspiele nicht unbedingt die beliebtesten Spiele. Zeitverschiebung ist immer ein bisschen schwer. Aber für Ostküsten-Mannschaften ist der Flug auch nicht anders, als wenn du zu einem Spiel an die Westküste fliegst", sagte der Stuttgarter in Diensten der Las Vegas Raiders der Deutschen Presse-Agentur vor dem Duell der Tampa Bay Buccaneers mit den Seattle Seahawks. Meistens bekomme man danach auch eine spielfreie Woche. "Das ist schon machbar. Und jeder, der es richtig anstellt, nimmt die Erfahrung und die Gelegenheit mit, Football mal in einem ganz anderen Kontext und einem anderen Land spielen zu können", sagte der 27-Jährige.

Dienstag, 8. November

Rapper Cro als Musik-Act vor dem Spiel bestätigt. Beim ersten Deutschland-Spiel der NFL in der Allianz Arena wird es, wie in den USA üblich, auch eine Show rund um das Spiel herum geben. Wie die NFL nun bekannt gab, ist Cro als Musik-Act bestätigt. Bei seinem rund achtminütigen Auftritt wir der Rapper ein Medley verschiedener Songs zum Besten geben, heißt es Seitens der Veranstalter. Die Show soll etwa eine halbe Stunde vor dem offiziellen Spiel-Beginn stattfinden. Eine Halbzeitshow beim Superbowl ist nicht geplant.

Tom Brady trainiert beim FC Bayern München. Beide Teams, die Tampa Bay Buccaneers um ihren Star-Quarterback Tom Brady und die Seattle Seahawks, trainieren vor dem Spiel am Sonntag auf Plätzen des FC Bayern, teilt die Stadt mit. Die Seahawks laufen am Donnerstag und am Freitag um 13.30 Uhr für zwei Stunden auf dem Vereinsgelände des FC Bayern München an der Säbener Straße auf. Die Bucs bereiten sich am Freitag von 15.10 Uhr an am Campus des FC Bayern an der Ingolstädter Straße vor. Die Einheiten der beiden Profi-Teams sind für die Fans jedoch nicht zugänglich. Wo sich die NFL-Spieler sonst noch vor dem Spiel in München aufhalten und welche Fan-Feste es in dieser Woche gibt - ein Überblick.

Wieso spielt die NFL ausgerechnet in München? Erstmals wird in Deutschland ein Spiel der National-Football-League ausgetragen. Am 13. November treffen die Seattle Seahawks auf die Tampa Bay Buccaneers. Wieso die NFL nach Deutschland kommt und weitere Antworten zu Fragen rund um das Spiel gibt es hier.

Vorfreude bei Football-Profis und ehemaligen Spielern. Das NFL-Spiel in München wird die Sportart American Football nach Meinung des ehemaligen Profis Kasim Edebali in Deutschland "auf ein neues Level" heben. "Seattle Seahawks gegen Tampa Bay Buccaneers mit Tom Brady ist ein Kracher. Der vervielfacht den Football-Hype in Deutschland über Generationen hinweg", sagte der 33 Jahre alte Hamburger der Deutschen Presse-Agentur. "Du hast Kinder, die erstmals ein NFL-Spiel sehen. Jugendliche, die motiviert werden, den Sport auszuüben und Ältere, die noch mehr Fan werden." München ist am Sonntag nicht nur Gastgeber der ersten NFL-Partie in Deutschland, sondern teilt sich mit Frankfurt in den nächsten vier Jahren auch vier Hauptrunden-Spiele der besten Football-Liga der Welt.

Für Profi Jakob Johnson ist das erste NFL-Spiel in Deutschland ein Verdienst aller in der deutschen Football-Szene. "Das ist das Zeichen, dass die NFL den deutschen Football-Fan ernst nimmt. So eine Multi-Milliarden-Firma wie die NFL macht so was nicht einfach mal so und nicht unbedacht", sagte der Stuttgarter in Diensten der Las Vegas Raiders der Deutschen Presse-Agentur. "Die stellen nicht mal einfach so ein Spiel, das die Teams viel lieber bei sich zu Hause spielen würden, fürs Ausland zur Verfügung. Da mussten viele Weichen für gestellt werden, dass das stattfinden kann."

Die enorme Summe an NFL-Abos, die Zuschauerzahlen für die Spiele im Free-TV und die Begeisterung von Ex-Profi Björn Werner und Experte Patrick Esume, die als Moderatoren viel Grundlagenarbeit geleistet hätten, sowie die deutschen Spieler im internationalen Talente-Programm der NFL hätten alle "einen kleinen Teil dazu beigetragen", sagte Johnson: "Und am Ende des Tages ist es ein Sieg der deutschen Football-Community."

Flag-Football in der Sportarena. In Unterhaching findet am Dienstag das Finale der deutschen NFL-Flag-Football-Series statt. Es ist Teil des Rahmenprogramm zur NFL-Partie am Sonntag. Dabei treten die besten deutschen Jugendteams aus Düsseldorf, Berlin, Frankfurt, Hamburg und München in dieser körperlosen Variante des American Football gegeneinander an und machen den inoffiziellen deutschen Meister unter sich aus. Zum Vorbericht.

Montag, 7. November

Warnung vor überhöhten Ticketpreisen. Das Spiel der US-Football-Liga NFL zwischen Tampa Bay Buccaneers und Seattle Seahawks in der Allianz Arena ist längst ausverkauft. Im Internet häufen sich jetzt die Angebote für überteuerte Karten. Hier ist Vorsicht geboten.

Die gigantische Logistik hinter dem NFL-Spiel in München. Erstmals laufen zwei Teams der US-Football-Liga NFL in Deutschland auf. Allein die Seattle Seahawks reisen zur Partie gegen die Tampa Bay Buccaneers in der Arena mit mehr als 140 Menschen und zwölf Tonnen Equipment an - vom Snack bis zum Spezial-Sitzfahrrad.

Sieg für beide Teams vor NLF-Spiel in München: Die Tampa Bay Buccaneers und die Seattle Seahawks reisen jeweils mit einem Sieg im Rücken zum ersten NFL-Spiel in Deutschland. Die Buccaneers um Quarterback-Superstar Tom Brady holten sich in letzter Sekunde einen 16:13-Sieg gegen Titelverteidiger Los Angeles Rams. Die Seahawks holten ein 31:21 gegen die Arizona Cardinals. Vor dem Duell in München am kommenden Sonntag (15.30 Uhr) haben die Seahawks die bessere Bilanz aus sechs Siegen und drei Niederlagen, die Buccaneers stehen bei vier Siegen und fünf Niederlagen.