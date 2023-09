Von Anna Weiß

DER TAG IN MÜNCHEN

Von Brokkoli-Champignon-Breze bis Koala-Waschanlage - das ist neu auf der Wiesn Beim traditionellen Rundgang übers Oktoberfest stehen einige neue Attraktionen im Mittelpunkt. Oberbürgermeister Dieter Reiter freut sich besonders über die Wasserzapfstellen. Nur der kostenlose Bierbrunnen muss noch erfunden werden.

Wenn man mit 84 Jahren noch zum Börsenspekulanten wird Hans M. ist seit einem halben Jahrhundert Kunde bei der Stadtsparkasse München. Gespräche mit dem Bankberater hat er offensichtlich anders wahrgenommen als dieser. Nun wundert er sich über Geldanlagen im Wert von einer Dreiviertelmillion. Verbraucherschützer halten den Fall für exemplarisch. (SZ Plus)

Eine Stadt ohne Schlachtplan Seit in der Isarvorstadt keine Schweine mehr getötet werden, lebt die Frage wieder auf: Gehört ein Schlachthof in die Münchner Innenstadt? Und was passiert mit dem Viertel, wenn es nicht mehr lärmt und stinkt? (SZ Plus)

Wer half den Terroristen? 51 Jahre nach dem Massaker beginnt die historische Aufarbeitung. Wer half den Attentätern? Gab es einen heimlichen Deal? Ein Tonbandfund wirft auch die Frage auf, ob die Beteiligung von Rechtsextremisten vertuscht werden sollte. (SZ Plus)

Tödlicher S-Bahn-Unfall von Schäftlarn: Anklage gegen Lokführer Vor eineinhalb Jahren kollidieren zwei Züge der S 7 südlich von München. Ein Mensch kommt ums Leben, 51 werden verletzt. Nun soll der Unfall vor Gericht aufgearbeitet werden. (SZ Plus)

Protest der "Letzten Generation": Klimaaktivisten blockieren Mittleren Ring - kaum Stau

Prozess am Landgericht München: Hausmeister "Krause" und 250 Kilo Marihuana (SZ Plus)

Rauschgift: Trambahnfahrer handelt mit Kokain

Obergiesing: Hochschwangere Frau auf Gehweg angefahren

Bargeld auf dem Bahnsteig: Mann fallen am Münchner Hauptbahnhof 1000 Euro vor die Füße

MÜNCHEN ERLESEN

UNSER KULTURTIPP