Von Joachim Mölter

Der Mann, um den es in dieser Geschichte geht, empfängt den Gast an der Haustüre, gestützt auf einen Stock; er ist schon Mitte Achtzig und körperlich nicht mehr so gut beieinander. Im Wohnzimmer wird er aber munter Geschichten aus seinem Leben erzählen, sehr klar, sehr detailliert, sehr stringent. Wie er seine Frau kennenlernte; wie er bei einem Vorstellungsgespräch alle Mitbewerber ausstach; wie weit er herumgekommen ist durch seine Arbeit. Er war Freiberufler, sehr erfolgreich, hat gut verdient. Während des Gesprächs schweift er immer wieder ab in die guten alten Zeiten - in der Gegenwart läuft es eher schlecht für ihn.

Der Mann hat zwei größere Operationen hinter sich, unter deren Folgen er bis heute leidet. Im vorigen Herbst ist seine Frau ganz plötzlich gestorben, wenig später musste er sich einer immer noch andauernden Chemotherapie unterziehen. Und nun hat er auch noch Ärger mit seiner Bank, der Stadtsparkasse, deren Kunde er seit mehr als einem halben Jahrhundert ist, seit er nach München kam. Es geht um Geldanlagen im Wert von mehr als einer dreiviertel Million Euro, von denen der Mann sagt, er habe sie nicht gewollt, und die Bank behauptet, es sei alles mit ihm abgesprochen worden.

Wie der Mann heißt, soll hier nicht genannt werden, bitten seine Vertrauten; sie wollen keine Begehrlichkeiten wecken. Jüngst seien zweimal Unbekannte um sein Haus im Münchner Süden geschlichen, erzählen sie; einer habe gefragt, ob er kurz die Toilette benutzen dürfe. Trickbetrüger gehen so vor, um bei älteren Menschen ins Haus zu gelangen und dann Geld und Wertsachen zu stehlen. Niemand soll herausfinden, wo der schwerkranke Mann wohnt, der fortan Hans M. genannt wird. Auch über die Menschen, die sich um ihn kümmern, soll keine Spur zu ihm führen, auch ihre Namen sind geändert.

Einer dieser Menschen ist Elisabeth R., ohne sie wäre Hans M. womöglich gar nicht bewusst, was mit seinem Geld passiert ist. "Ums Finanzielle hat sich meine Frau gekümmert", erzählt er, "ich war nie ein Mann des Geldes." Als junger Mann habe er mal 100 000 D-Mark in einen Immobilienfonds gesteckt, aus dem er dann 17 000 D-Mark wieder herausbekam. Seine Frau investierte das Geld dann lieber direkt in ein Mehrfamilienhaus, als Altersvorsorge.

Als sie das Haus verkauft hatten, stellten sie fest: Wir sind ja Millionäre!

2021 beschloss das Ehepaar, dieses Haus zu verkaufen; sie hatten keine Kinder, denen sie es hätten vererben können. Vom Erlös wollten sie es sich noch einmal gut gehen lassen, das Leben genießen, reisen, vielleicht eine Kreuzfahrt. Als sie das Haus verkauft hatten, stellten sie fest: Wir sind ja Millionäre! Zum Reisen und Genießen kamen sie aber nicht mehr. Nach dem Tod seiner Ehefrau und seiner Krebsdiagnose wollte Hans M. seinen neuen Reichtum anders verwenden - für Reha-Maßnahmen, Pflegedienste, Kuren, falls nötig. "Gewünscht war, dass das Geld in Gänze verfügbar ist", sagt er.

Elisabeth R. schaute in dieser Zeit regelmäßig nach Hans M. Als er Anfang Juli erneut im Krankenhaus war, brachte sie ihm die Post von daheim mit. Darunter war der Prospekt eines Immobilienfonds, den die Stadtsparkasse geschickt hatte. Den könne sie wegwerfen, habe M. gesagt, den wolle er nicht. Als R. Kontoauszüge mit ihm durchging, fiel ihr auf, dass bereits Geld für den Kauf des Fonds abgebucht war - 100 000 Euro.

Von Hans M. mit einer Vollmacht ausgestattet, hakte Elisabeth R. gemeinsam mit M.s langjährigem Kollegen Jürgen P. bei der kontoführenden Sparkassenfiliale nach. P. schaut gelegentlich ebenfalls nach seinem alten Freund. Sie wollten den Kauf rückgängig machen, was der Filialleiter ablehnte. M.s Vertraute wurden misstrauisch, sie wollten eine Vermögensaufstellung, und als sie die nach mehreren Aufforderungen bekamen, entdeckten sie, dass der Kundenberater Michael L. (Name ebenfalls geändert) bereits im April ein Dutzend Wertpapiere für M. gekauft hatte - im Gesamtwert von 700 000 Euro. Im Mai kamen offensichtlich drei frisch ausgegebene Aktien- und Festzinsanleihen dazu; Wert: etwa 160 000 Euro.

Seit 2018 müssen Kundenberater von Banken in "Geeignetheitserklärungen" darlegen, warum ein empfohlenes Produkt für den Kunden geeignet ist. In den Erklärungen für die April-Geschäfte hat Michael L. seinem Kunden Hans M. "eine hohe Risikobereitschaft" bescheinigt, sowie bei den einzelnen Empfehlungen jeweils eine "gewünschte Anlagedauer von über 5 Jahren" notiert.

"Ich möchte, dass all dieser Kram wieder rückgängig gemacht wird."

Hans M. ist fassungslos: "Die unterstellen mir, dass ich jetzt mit 84 noch Börsenspekulant werde." Auch Elisabeth R. wundert sich: "Seine Frau und er haben ihr Leben lang keine Aktien oder Fonds gekauft - warum sollte er jetzt damit anfangen?" M. habe sein Vermögen allenfalls als Tagesgeld mit sicherem Zins anlegen wollen. Die einzigen Aktien in seinem Wertpapierdepot sind die der Firma, für die einst sein Vater gearbeitet hat; außerdem finden sich zwei festverzinsliche Sparkassenbriefe. Michael L. habe im Frühjahr nicht mit seinem Einverständnis eingekauft, beteuert Hans M.: "Ich möchte, dass all dieser Kram wieder rückgängig gemacht wird. Es gibt keinen Willen von mir, das zu machen; ich wollte das nicht."

M. hat die Stadtsparkasse vom Bankgeheimnis entbunden für Anfragen der SZ. Nachdem sich die Fronten zwischen M.s Bevollmächtigter und dem Kundenberater sowie dessen Filialleiter offenkundig verhärtet hatten, schauten sich Vorgesetzte in der Zentrale das Depot an. Das Ergebnis, so eine Sprecherin zur SZ: "Insgesamt eine gute Anlagestrukturierung."

Die Sprecherin betont, dass "in mehreren, ausführlichen und dokumentierten Beratungsgesprächen gemeinsam mit dem Kunden eine gute Vermögensstrukturierung entwickelt" worden sei. "Alle wesentlichen Anlageklassen wie Tagesgeld, festverzinsliche Wertpapiere, Aktien- und Rentenfonds" seien enthalten, zudem sei ein Viertel des Vermögens jederzeit verfügbar: "Es wurde eine sogenannte Zinstreppe angelegt, die in regelmäßigen Abständen für Fälligkeiten, und damit weitere Liquidität, sorgt."

Hans M. hat die Gespräche mit dem Bankberater offensichtlich anders wahrgenommen als dieser. Der Banker sollte ihm nur helfen, die vorhandene Konten bei anderen Banken aufzulösen und das Geld bei der Stadtsparkasse zu bündeln, erzählt M.: "Ich wollte, dass alle Säulen zusammengestellt werden und ich überlegen konnte, was damit passieren sollte." Und: "Ich habe ihm gesagt, ich will nichts Spekulatives."

Susanne Götz, die für Finanzdienstleistungen zuständige Rechtsreferentin bei der Verbraucherzentrale Bayern, hält den Fall für exemplarisch, sie sagt: "Oberflächlich betrachtet ist das ein klassischer Fall, in dem es eine Bank ausnutzt, dass jemand unerfahren ist oder in einer schwierigen Lage aufgrund von Alter oder Krankheit." Diesen Eindruck hat auch Jürgen P.: "Hans war in einem emotionalen Ausnahmezustand" wegen der Trauer um seine Frau und der eigenen Krankheit, sagt er. Er glaubt: "Er war zu diesem Zeitpunkt nicht geschäftsfähig."

Die Bank signalisiert Entgegenkommen

Lebensalter und Gesundheit eines Kunden "lassen grundsätzlich keine Rückschlüsse auf seine Geschäftsfähigkeit zu", argumentiert die Stadtsparkasse. Im Grunde stimmt Verbraucheranwältin Götz zu, schränkt für den konkreten Fall aber ein: "Eventuell kann man das Alter beim Anlageziel geltend machen: Es dürfte relativ klar sein, dass der Kunde das Geld nicht über Jahre hinaus festlegen will."

Götz kann ganz allgemein von vielen Fällen berichten, in denen Bankberater ihren Kunden unpassende Geldanlagen aufgeschwatzt oder untergejubelt haben. Sie hält eine "provisionsorientierte Beratung", wie sie bei vielen Privatbanken üblich ist, für problematisch: "Sie schädigt Anleger zum Teil extrem. Je spekulativer die Anlagen sind, desto mehr Provision fließt." Gern wird etwa eine lebenslange Verrentung von Vermögenswerten angepriesen, von Ersparnissen oder Immobilien, in der Regel kein gutes Geschäft für die Kunden, nur für die Bank.

Für Götz sieht es auch im geschilderten Fall so aus, "als habe der Berater eher die Provision im Auge gehabt als den Menschen". Ein Eindruck, dem die Stadtsparkasse widerspricht: "Mitarbeiter erhalten im Rahmen von Wertpapiergeschäften keine Provision." Allerdings profitiert die Stadtsparkasse, wie andere Institute auch, natürlich von den Geschäften, die die Mitarbeiter abschließen.

Die von allen Banken gern betonten Erträge und Ertragschancen kommen in der Regel erst langfristig zum Tragen, wenn Ausgabeaufschläge und Provisionen erwirtschaftet und mögliche Kursverluste ausgeglichen worden sind. Bei Hans M. waren die Ende April angeschafften Wertpapiere nach drei Monaten noch mit rund 17 000 Euro im Minus.

Speziell älteren Menschen rät Susanne Götz, "nie alleine zur Bank zu gehen, gerade, wenn es um solche Summen geht. Da steht am Ende Aussage gegen Aussage". Und wenn man Schadenersatz geltend machen wolle, sollte man zum Fachanwalt gehen. "Man muss überlegen, ob sich das lohnt", sagt sie: "Ein hoher Streitwert bedeutet auch hohe Kosten." Eventuell sei eine außergerichtliche Einigung besser.

Die könnte sich bei Hans M. anbahnen, nachdem die Situation wochenlang festgefahren zu sein schien. In diesen Tagen hat die Stadtsparkasse ein Entgegenkommen signalisiert. "Uns ist es wichtig, dass unsere Kunden mit ihrer Anlagestrukturierung zufrieden sind", sagt die Sprecherin der Bank: "Wenn sich Situation oder Einstellung eines Kunden verändert, finden wir gemeinsam eine Lösung."