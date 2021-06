Von Bernd Kastner

Als die Feuerwehr vorfährt und sechs Männer aussteigen, ist es kurz nach acht, und die Sause beginnt so langsam. Es dauert drei Stunden, ehe die Polizei in Aktion tritt: "Räumen Sie die Türkenstraße!" An diesem Samstag ist die zweite Räumung, die Nacht davor war schon eine. Viele Hundert junge Menschen haben sich am Wochenende wieder rund um den Georg-Elser-Platz in der Maxvorstadt getroffen, zur gefühlten Post-Pandemie-Party, dabei ist Corona nicht vorbei. Sie wollen den Schrecken des Virus wegfeiern, wegtrinken, weglachen, und zwar gemeinsam mit anderen. Diese fast vergessene Fröhlichkeit wird begleitet vom Klirren leerer Bier- und Weinflaschen. Und das alles wiederum entsetzt die Anwohner. Es prallen an diesem Samstag in dieser Nische der Türkenstraße, benannt nach dem Hitler-Attentäter, wieder Welten und Wünsche aufeinander.