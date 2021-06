Hinten am Horizont ist Arbeit: Wo der Wohnwert hoch, aber der Arbeitsplatz trotzdem noch gut erreichbar ist, da zieht es die Münchner in Zukunft wohl vermehrt hin.

Von Martin Moser

Vor mehr als einem Jahr habe ich meinen Dienstlaptop und einen wirklich unförmigen Monitor in eine große Plastiktüte gepackt. Damit ging es auf dem Rad vorsichtig nach Hause. Binnen Tagen mussten wir damals in der Redaktion von unseren eingespielten Abläufen im Büro auf Home-Office umstellen. Auch wenn der Gedanke schön ist, dass seitdem die Zeitung und unsere digitalen Angebote noch unmittelbarer aus der Stadt kommen, recht bald wird das doch wieder vorbei sein, dachte ich damals. Dann trifft man die Kollegin R., die nur eine Straße weiter sitzt und von da aus ihre Artikel schreibt, nicht mehr mittags beim Bäcker, sondern wieder in der Kantine im SZ-Turm.

Ein paar Wochen, ein paar Monate, dann werden wir wohl wieder alle vereint im Büro sitzen. So habe ich und so haben das wohl viele andere Beschäftigte in München auch gedacht. Mehr als ein Jahr später wissen wir alle: Das kommt so in der Form vermutlich nie wieder. Ein bisschen Home-Office wird auch nach der Pandemie bleiben.

Meine Kollegin Catherine Hoffmann ist der Frage nachgegangen, was das für die Stadt bedeutet. Wer aber häufig im Home-Office arbeitet, kann der vielleicht außerhalb Münchens sogar besser leben? Und: Wohin könnten die Einwohner der Metropolregion München vielleicht ziehen, wenn sie nicht täglich im Büro aufschlagen müssen? Fragen, die zweifelsohne bei dem ein oder anderen aufkommen werden - und auf die Sie vielleicht eine erste Antwort hier (SZ Plus) finden.

DER TAG IN MÜNCHEN

Exhibitionist verfolgt Schülerinnen durch Englischen Garten Die 16- und 17-Jährigen hatten sich zum Picknick auf eine Wiese gesetzt - dann legte sich der Senior neben sie, ließ alle Hüllen fallen und verfolgte sie durch den Park. Zum Artikel

Wie geplante Rodungen im Forst Kasten noch verhindert werden können Der Kiesabbau und der Kahlschlag dafür hat dort Tradition: Seit sechs Jahrzehnten wird im großen Stil die Schotterebene ausgebeutet. Nun hat sich der politische Wind gedreht. Zum Artikel

Was bringt Sisis Unterwäsche ein? Ein Auktionshaus bei München versteigert Stücke der Kaiserin. Wie viel die Leibwäsche heute wert ist - und warum es nahezu ausgeschlossen ist, dass sie von einer anderen Frau getragen werden konnte. Zum Artikel

Mindestens sechs Messerstiche aus Eifersucht Florian F. lernt seine Ex-Freundin in einem Giesinger Bordell kennen. Als diese ihn nach Jahren verlässt, eskaliert die Situation. Vor Gericht schweigt er zu den blutigen Vorkommnissen in der Schwanseestraße. Zum Artikel

