Von Michael Morosow

Wer getragene Frauenunterwäsche anbietet, findet allenfalls in Fetischkreisen dankbare Abnehmer, etwa "anonym und diskret" auf dem weltweiten Marktplatz TastySlips. Der Rest der Welt würde die Nase rümpfen, zumal wenn die Dessous 150 Jahre alt und somit modisch völlig aus der Zeit gefallen sind. Denn welche Frau geht heute zum Beispiel mit einem Wickel-Beinkleid unterm Rock aus dem Haus. Das Auktionshaus Hermann Historica in Grasbrunn aber hat Erfahrung mit Secondhand-Unterwäsche, vor Jahren hat sie zum Beispiel eine seidene Unterhose des NS-Verbrechers Hermann Göring für 3000 Euro versteigert. Aber was ist die Unterhose eines grobschlächtigen Nazi-Schergen gegen Dessous aus der Sommergarderobe der feingeistigen und sensiblen Kaiserin Elisabeth von Österreich, der Lady Diana des 19. Jahrhunderts?

Am Dienstag sind neben einigen Kleidern auch drei Stücke von Sisis kaiserlicher Wäsche in Grasbrunn unter den Hammer gekommen, zu einem Startgebot von 1000 Euro - laut Katalog ein ärmelloses "Leibchen an Hals und Dekolleté mit Spitzenbordüre, sieben Perlmuttknöpfen und kleiner, in Rot gestickter Krone", ein "Beinkleid en suite gefertigt und mit Bordüre an den Beinabschlüssen" sowie feine "Strümpfe mit eingearbeiteter Bezeichnung E.S."

Es ist dabei nahezu ausgeschlossen, dass Sisis Wäsche von einer anderen Frau getragen werden könnten, schon gar nicht ihre Kleider: Die Kaiserin hatte eine Figur wie Barbie, nur noch dünner. Durch harte Diäten hungerte sie sich bei einer Körpergröße von 1,72 Metern bis auf 46 Kilogramm beziehungsweise die Konfektionsgröße 32 herunter, ihr Taillenumfang betrug unglaubliche 50 Zentimeter. Zum Vergleich: Arnold Schwarzenegger wurde mit Oberarmen von 56 Zentimetern Umfang Mister Universum.

Zum Auftragen sind die uralten Wäschestücke aus einem deutschen Nachlass aber ohnehin nicht gedacht. "Das sind Liebhaberstücke, dafür werden Liebhaberpreise bezahlt", sagt Stefan Schreyer, Geschäftsführer des Auktionshauses. Die Magie persönlicher Gegenstände großer Persönlichkeiten wie Prinzessin Diana oder eben auch der österreichischen Kaiserin habe international deutlich zugenommen, erklärt er.

Der österreichischen Kaiserin und ungarischen Königin dreiteilige Leibwäsche wechselte schließlich für 3800 Euro den Besitzer. Für einen leichten Morgenmantel der 1898 im Alter von 60 Jahren bei einem Attentat ums Leben gekommenen Sisi bezahlte ein Bieter 13 000 Euro, eine separat aufgerufene zweiteilige Unterbekleidung ging für 11 000, ein langes Nachthemd für 5400 Euro über den Tisch.