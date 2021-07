So sieht die aktuelle Hochwassergefahr an der Isar in München aus

Von Tom Soyer

Wenn die Isar anschwillt und zugleich aus Deutschlands Westen, aus dem Berchtesgadener Land, aus dem Salzburger Land und aus Tirol Katastrophenmeldungen eingehen, dann kann der Münchner schon mal sorgenvoll ins Flussbett schauen.

Ergiebige Regenfälle am Alpenrand bescheren der Isar sehr viel Zufluss von der Loisach, die im Oberland teils ziemlich ausgeufert ist (Meldestufe 3). An der Isar selbst ist die Lage aber noch immer vergleichsweise ruhig. Am Sonntagmittag rauschten am Pegel München rund 250 Kubikmeter Isarwasser pro Sekunde durch - das ist eine reißende Isar, aber in etwa ein Viertel der Rekordmenge vom August 2005, als bei einem Pegel von 542 Zentimetern 1050 Kubikmeter je Sekunde durch München strömten. Der Pegel lag am Sonntagmittag bei 224 Zentimeter.

Bei einem Stand von 240 Zentimeter, der im Laufe des Sonntags voraussichtlich noch überschritten wird, wird Meldestufe 1 erreicht. Dabei wird dann zwischen Thalkirchen und Corneliusbrücke das gesamte Isarvorland überflutet. Flauchersteg und Marienklausensteg bleiben bis zu einem Pegel von 300 Zentimeter offen.