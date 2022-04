Geht es nach dem Bezirksausschuss Obergiesing-Fasangarten, soll mit dem Umbau des Grünwalder Stadions auch eine "soziokulturelle Nutzung" her. Zwar wäre dafür die Lokalpolitik des benachbarten Stadtbezirks Untergiesing-Harlaching zuständig, besucht wird die Sportstätte aber freilich von Fußballfans aus ganz Giesing. Nach den Spielen treffen sich viele wiederum am Grünspitz, der in Obergiesing liegt. Joachim Lorenz (Grüne), Sprecher für Kultur, Vereine und Sport, will dem "großen Defizit" an sozialen Nutzungen gegensteuern. Das Stadion gehöre der Stadt: "Warum sollte man die Räume leer stehen lassen oder sinnlos als Lager nutzen?"

Stattdessen wünscht sich das Gremium, dass nach der geplanten Sanierung die "Räumlichkeiten unter den Rängen der Nordtribüne" genutzt werden. Die Grunderneuerung des Stadions hat der Sportausschuss bereits im März beschlossen. Was noch fehlt, ist die Entscheidung der Vollversammlung des Stadtrats. Sie fällt voraussichtlich Ende April. Ob später auch Räume für soziale und kulturelle Angebote geschaffen werden könnten, liegt bei den zuständigen Referaten. Lorenz jedenfalls hat konkrete Ideen: "Ein Kindergarten wäre uns am liebsten."