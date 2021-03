Auf der ganzen Welt haben Demonstranten beim ersten globalen Klimastreiktag "Fridays for Future" seit einem halben Jahr teilgenommen - und auch in München kam es zu Kundgebungen. Vor der CSU-Zentrale in der Parkstadt Schwabing trafen sich am Vormittag etwa 50 "Parents for Future". Auf Plakate hatten die Eltern geschrieben: "Ich will meinem Kind später sagen können, ich habe nicht geschwiegen, ich habe gehandelt." Zudem hatten sie grüne Klopapierrollen dabei, auf denen stand: "No more empty promises." Keine leeren Versprechungen mehr. Ein Demonstrant verkleidete sich als Ministerpräsident Markus Söder und kritisierte in einem kleinen Theaterstück die Klimapolitik der Bayerischen Regierung, der er große Versprechen, aber keine Taten attestierte. Ab und an blickte jemand aus dem Fenster der CSU-Zentrale hinunter.

Bei einer Aktion auf dem Marienplatz protestierten währenddessen Demonstranten in Tracht - und mit Masskrügen voller Öl. Ihre Kritik richtete sich gegen die Beteiligung der Stadtwerke München am Erdgas-Konzern Spirit Energy.

Auch am Geschwister-Scholl-Platz, am Wettersteinplatz in Giesing und am Olympiasee waren am Freitag Veranstaltungen der Klimaschützer geplant. Größere Kundgebungen finden in mehr als 210 Städten der Welt statt, auch in Berlin, Köln und Hamburg.