Ein Herz aus Licht wurde 2020 an das Gebäude am Stachus projiziert, um Menschen Danke zu sagen, die während der Corona-Pandemie in Krankenhäusern, Pflegeheimen oder Kindertagesstätten arbeiten.

Von Martina Scherf

Im Frühsommer 2020 erholt sich München gerade langsam vom ersten Lockdown. Und alle reden davon, wie wichtig doch die Menschen seien, die die Gesellschaft am Laufen halten. Corona-Heldinnen und -Helden werden sie genannt, man hat für sie auf den Balkonen geklatscht. Und dann? Fünf Frauen haben wir damals getroffen, die uns erzählten, wie dankbar sie für ein freundliches Wort ihrer Kundinnen und Patienten sind. Wie wichtig ihnen mehr Wertschätzung wäre und dass sich das ruhig auch in ein bisschen mehr Lohn ausdrücken dürfte. Eineinhalb Jahre später besuchten wir drei von ihnen wieder und fragten: Was hat sich seither geändert?

Die Antworten, die uns die drei Frauen gaben, fallen recht unterschiedlich aus. Mehr Anerkennung aber, das wird schnell klar, gibt es nicht. Die erfahrene Altenpflegerin Renata Moszyński de Nałęcz sagt, für die Pflege müsse man geboren sein. Das schaffe nicht jede. "Ich schon, ich bin mit der Pflege verheiratet." Sie sei froh, dass ihr Seniorenheim einen Corona-Ausbruch vor einem Jahr relativ gut überstanden habe. Trotz des Beifalls habe sich aber nichts zum Guten verändert - eher im Gegenteil.

Die junge Krankenpflegerin Celine Schmager ist nach wie vor guter Dinge. Sie arbeitet auf der Corona-Station im Uni-Klinikum Rechts der Isar und ist froh, dass sie dank der Impfung nur noch wenige Menschen auf die Intensivstation verlegen müssen. "Eigentlich nur noch Ungeimpfte." Und die Erzieherin Carlota Leoz Navarro ärgert sich, dass sie auch nach acht Jahren Berufserfahrung in Deutschland immer noch weniger verdient als ihre deutschen Kolleginnen. Doch zur deutschen Arbeitnehmerin zu werden, das kostet viel Zeit und Geld - trotz EU. Glücklich ist sie trotzdem: Sie und ihr Mann erwarten im Frühling ihr Baby.

DER TAG IN MÜNCHEN

"Jedes Problem, das wir in München schon hatten, ist durch Covid-19 vergrößert worden" Corona hat so viele Menschen in Not gebracht, dass sich die Zahl der Anträge für soziale Leistungen verdreifacht hat. Sozialreferentin Dorothee Schiwy betreibt vor allem Krisenmanagement - und erwartet mehr Hilfe aus Berlin. Zum Interview

Polizei überwacht mögliche Corona-Proteste mit massiver Präsenz Mehr als 1000 Beamte sind am Abend in München im Einsatz, um illegale Kundgebungen zu verhindern. Im Univiertel gibt es zwei Festnahmen - und Straßen werden abgeriegelt. Zum laufend aktualisierten Bericht

Eine Siedlung wird verdreifacht Geht es nach Planern, Politikern und Investoren, soll die Ludwigsfelder Enklave um 2000 Wohnungen wachsen. Das stößt bei den Ortsansässigen auf Widerspruch. Zum Artikel

Schwabing unter Wasser Trotz vieler Versprechungen, trotz eines einstimmigen Landtagsbeschlusses: Noch immer sind die Keller und Garagen von 40 Häusern rund um die Genter Straße vollgelaufen. Die versprochenen Soforthilfen? Gab es nicht. Enttäuschung und Wut macht sich breit. Zum Artikel

MÜNCHEN ERLESEN

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch

Zu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg