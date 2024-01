In Bayern starten die Bauern ihre Proteste gegen die Politik der Bundesregierung zur Stunde offiziell mit einer Auftaktkundgebung am Münchner Odeonsplatz. Schon seit dem frühen Morgen rollen sternförmig aus dem Umland Traktoren in die Stadt.

Die Meile der abgestellten Fahrzeuge reicht vom Odeonsplatz mittlerweile Richtung Norden über die ganze Ludwigstraße bis weit hinters Siegestor in die Leopoldstraße hinein. Die Münchner Polizei zählte am Morgen etwa 5500 Fahrzeuge, die von den verschiedenen Sammelstellen in die Stadt hinein begleitet wurden. Vom veranstaltenden Bayerischen Bauernverband waren 1000 bis 1200 angemeldet worden. Auf den Motorhauben der Fahrzeuge sind Plakate montiert mit Botschaften wie "Ampel zerstört den Mittelstand. Rücktritt jetzt" oder "Bauerntod bringt Menschennot".

Wie Polizeisprecher Andreas Franken mitteilte, verlaufe die Anfahrt zur Demo bislang störungsfrei. Die Polizei hat die Zufahrt von den kleineren Querstraßen gesperrt. Die großen Kreuzungen wie am Oskar-von-Miller-Ring sollen aber freigehalten werden. Mehr als hundert Ordner des Veranstalters sowie Polizeikräfte sind bereits im Einsatz.

Vor dem König-Ludwig-Denkmal am Odeonsplatz bauten Jungbauern einen kleinen Grill und Bierbänke auf. Die ersten Bierflaschen waren bereits vor 10 Uhr geöffnet.

Auch andere Branchen solidarisieren sich mit den Landwirten. Am Odeonsplatz und in der Ludwigstraße stehen zwischen den Traktoren auch Fahrzeuge und Speditionen. Und bei der Kundgebung gibt es unter anderem Solidaritätsadressen vom Hotel- und Gaststättenverband, Bäckern, Metzgern oder Fuhrunternehmen.

Die Bauern waren bereits am frühen Morgen in ihren Heimatgemeinden gestartet. Wegen der Kälte dick eingehüllt starteten unter anderem in Taufkirchen die Landwirte mit ihren Fahrzeugen. Auch aus dem Landkreis Dachau machten sich Landwirte auf den Weg in die Münchner Innenstadt - eine etwa 400 Fahrzeuge starke Traktor-Kolonne sorgte hier auf den Bundesstraßen für Verkehrsbehinderungen.

Doch nicht alle zieht es nach München: Auf der B304 östlich von München ging es zeitweilig zwischen Haar und Ebersberg nur mit Stopp & Go weiter, weil Hunderte Bauern zur Protestfahrt nach Wasserburg und Rosenheim starteten.