Was war zuerst da, die Henne oder das Ei? Über diese berühmte, als Henne-Ei-Problem bekannte Frage haben sich schon viele den Kopf zerbrochen. Lisa Chiara Kohler stellt mit ihrer Arbeit "Ein Anfang", die aus einer riesigen Eierschale in einem dazu passenden Karton besteht, andere und davon abgeleitete Fragen in den Raum. Nämlich: Wo kommen wir her? Und wo gehen wir hin? Für die Absolventin der Bühnenbild- und Kostüm-Klasse der Münchner Akademie der Bildenden Künste ist auf jeden Fall die zweite Frage offen. Denn Lisa Chiara Kohler wird als eine von rund 70 Studierenden die Akademie verlassen. "Ein Anfang" ist ihre Abschlussarbeit. Zu sehen ist sie bei der Diplom-Ausstellung, die am 8. Februar um 18 Uhr im Foyer des Neubaus eröffnet wird und bis zum 13. Februar läuft.