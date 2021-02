Michaela Lohmüller übt an Puppenköpfen Dauerwellen.

Für Auszubildende ist der Weg durch die Corona-Krise nicht leicht: Betriebe befinden sich im Lockdown, Prüfungstermine wackeln und vor allem in technischen Berufen ist Home-Schooling eine Herausforderung. Wie bereitet man sich da aufs Berufsleben vor?

Von Catherine Hoffmann

Ein bisserl antreiben muss Rudolf Niesner seine Corona-müden Auszubildenden schon. "Die Stimmung ist lasch", sagt der Friseurmeister, der seit 1966 diesen Beruf ausübt. Neun Azubis hat er gerade, drei pro Lehrjahr. So hat er es immer schon gehalten: den größten Teil seines Personals selbst ausgebildet. So macht er es auch jetzt im Lockdown. Obwohl sein Laden - wie alle Friseurgeschäfte - seit Mitte Dezember geschlossen ist, läuft die Ausbildung weiter, so gut es eben geht ohne Kundschaft.