Der IT-Konzern will offenbar seine Expansion in der Stadt vorantreiben und dafür ein staatliches Grundstück übernehmen. Doch der mögliche Deal wirft Fragen auf.

Von Sebastian Krass

Apple treibt seine Expansion in München voran und will als nächsten Schritt ein Grundstück aus öffentlichem Eigentum übernehmen. Nach Informationen der Süddeutschen Zeitung verhandeln der IT-Konzern aus den USA und die Immobilien Freistaat Bayern (Imby), die den Gebäudebestand des Landes verwaltet, derzeit über das seit 2017 ungenutzte Grundstück an der Seidlstraße 15 bis 19 in der Maxorstadt. Mitte Februar soll es einen mehrstündigen Termin zwischen Apple und Imby gegeben haben. Das erfuhr die SZ von mit den Gesprächen vertrauten Personen. Münchner Immobilienmakler bestätigen, dass die Verhandlungen bereits im Markt bekannt seien. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) soll auch involviert sein und sich dafür ausgesprochen haben, dass man eine Lösung mit Apple findet.