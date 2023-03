Von Anna Hoben, Catherine Hoffmann, Sebastian Krass und Helmut Martin-Jung

Wenn's wichtig wird, muss der Chef ran. Als sich Apple-Boss Tim Cook im vergangenen Herbst das von Star-Architekt David Chipperfield entworfene neue Bürogebäude "Karl" in der Münchner Maxvorstadt ansah, ging es nicht bloß darum, ob auch alles stylish genug aussieht, nach Apple-Standards eben - sogar die Thermostate tragen hier das Logo mit dem Apfel. Das Unternehmen wollte mehr. Mehr Baugrund ganz in der Nähe. Und deshalb war Cook vor allem angereist. Ein halbes Jahr später hat sich der Konzern als einer der größten Akteure in dem Viertel nahe dem Hauptbahnhof breit gemacht - und steckt noch mehr Geld in den Standort.