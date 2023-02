:München heute

Ausgestattet mit einem Durchsuchungsbeschluss haben in München Ermittler von Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei die Verwaltungszentrale der katholischen Kirche und den Amtssitz von Erzbischof Reinhard Marx (im Bild) aufgesucht.

Von Franziska Ruf

DER TAG IN MÜNCHEN

Durchsuchung im Erzbistum München Ermittler werden wegen des Missbrauchsskandals im Amtssitz von Kardinal Marx und in der Verwaltungszentrale der katholischen Kirche in München vorstellig. Gegen Marx richtet sich kein Verdacht, doch hat die Aktion politische Bedeutung (SZ Plus).

Bekommt München eine Bettensteuer? Der Stadtrat will die Einführung der neuen Übernachtungsgebühr beschließen - auch wenn absehbar ist, dass der Landtag eine solche Abgabe verbieten wird. Dagegen will die Stadt vor Gericht ziehen.

Daddeln auf Bairisch Bei Bayerns erster Videospielmesse treffen Gamer auf Spieleentwickler und Cosplayer auf Retro-Fans. Die "GG Bavaria" in München soll den großen "Game Conventions" etwas entgegensetzen - und kleinen Indie-Studios eine Bühne bieten.

Plötzlich Rückenwind Der Landkreis München will die Bemühungen für den Bau von Windrädern vorantreiben - auch angetrieben durch das Wind-An-Land-Gesetz von Wirtschaftsminister Robert Habeck.

Der Teufel, der die Seele frisst Einst versklavte Jesidinnen treten auf die Bühne der Münchner Kammerspiele. Sie wollen reden, um sich von ihren grausamen Erinnerungen zu befreien (SZ Plus).

"In jeder Forschung steckt eine ganze Welt" Der ehemalige Bundespräsident Joachim Gauck gratuliert der Forschungseinrichtung bei einem Festakt im Deutschen Museum. Wissenschaft, sagt er, müsse auch gegen die "Sorglosigkeit der Politik" angehen.

In hohem Bogen Wegen "Fehlverhaltens in der Personalführung": Die Carl Friedrich von Siemens Stiftung hat ihren Geschäftsführer Marcel Lepper entlassen, nach nicht einmal einem Jahr im Amt.

Nöte im Gespräch verdauen Am "Therapie-Centrum für Essstörungen" sollen in einer neuen Veranstaltungsreihe Patientinnen, Angehörige und Fachkräfte ihre Erfahrungen austauschen.

Frau zeigt Lebensgefährten wegen Vergewaltigung an Der 61-jährige Chemiker soll ihr Schlaftabletten verabreicht haben, um sich an ihr zu vergehen. Die Polizei hat den Tatverdächtigen festgenommen.

