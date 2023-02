Von Benjamin Probst

Eine lange Schlange bildet sich am Wochenende vor dem Niu Asian Café in der Altstadt. Wenn man es aber an den Platzanweisern vorbei geschafft hat, steht man vor einer Kuchentheke, die bunter nicht sein könnte.

Japanische Crêpe-Torten aus mehreren Schichten in tiefem Matcha-Grün, Schokoladen-Braun oder in sämtlichen Regenbogenfarben warten darauf, verspeist - und vorher fotografiert zu werden. Kein Wunder, dass die meisten Gäste über Instagram von dem Café an der Sendlinger Straße/ Ecke Oberanger erfahren.

Doch nicht nur die bunten Kuchen machen Lust aufs Fotografieren, auch bei der Einrichtung hat die Betreiberin Ying Ting Huang, die von allen Nici genannt wird, auf ein stimmiges Bild geachtet. Pastellfarben bestimmen das Interieur, von den Wänden mit pinken Kunststoffblumen bis hin zu den mit türkisfarbenem Stoff bezogenen Stühlen und den Winkekatzen auf der Theke.

Auf den ersten Blick wirkt das Niu Asian Café etwas kitschig, vor allem wenn man die verschnörkelten Sprüche an den Wänden ließt. "Take a bite, feel the vibe" steht da. Oder: "Take a sip after a trip." Lässt man sich aber auf das Ambiente ein, kommt man ins Staunen über dieses Lokal, in dem alles glitzert.

So auch die Getränke, die man mit essbarem Glitzer bestellen kann. Besonders ist auch die aufwendige bunte Latte-Art, mit der der Kaffee verziert wird. Die Bohnen kommen aus Vietnam; das Land ist der weltweit zweitgrößte Produzent von Kaffee-Bohnen. Der vietnamesische Kaffee sei stärker als andere Sorten, erklärt Huang. Die Inspiration für die bunte Latte-Art stamme aus Asien, sagt Huang. Dort boome die Kunst mit dem Milchschaum.

Detailansicht öffnen Das Niu Asian Café präsentiert eine bunte Kuchentheke. Wie im ganzen Lokal ist hier alles in Pastellfarben gehalten. (Foto: Lorenz Mehrlich)

Detailansicht öffnen Die bunte Latte-Art ist ein echter Hingucker. (Foto: privat)

Die übrigen Milch- und Schoko-Getränke kann man sich für einen Aufpreis mit Sahne und süßen Perlen dekorieren lassen. Es gibt sie zum Beispiel auch als Matcha-Variante. Wer etwas Frischeres trinken möchte, kann sich an die Eistees halten, die an süße alkoholfreie Cocktails erinnern.

Die Entstehung der Kuchen können die Besucherinnen und Besucher live mitverfolgen, denn die Küche befindet sich direkt hinter der Theke. Beim allmählichen Aufeinanderschichten der Crêpes zuzusehen, hat fast etwas Hypnotisches.

Von den Kuchenböden bis hin zu den Cremes wird im Niu Asian Café, das es nicht nur in der Münchner, sondern auch in der Nürnberger Innenstadt gibt, alles selbstgemacht. Gebacken werde mit wenig Zucker und mit natürlichen Zutaten, sagt Huang. Lediglich beim Regenbogen-Crêpe-Kuchen würden Farbstoffe verwendet. Neben den Crêpe-Torten gibt es auch leichte japanische Käsekuchen, die auf der Zunge zerschmelzen.

Detailansicht öffnen Die Crêpe-Kuchen bestehen aus mehreren Schichten. (Foto: Lorenz Mehrlich)

Detailansicht öffnen So viel Rosa kann auf den ersten Blick etwas kitschig wirken. Doch es loht sich, dem Café eine Chance zu geben. (Foto: Lorenz Mehrlich)

Das Publikum im Lokal ist so bunt wie die Einrichtung. Junge, farbenfroh gestylte Japan-Enthusiasten sitzen neben Touristen und Münchnerinnen. Aufgrund der Warteschlange lohnt es sich, am Wochenende zu reservieren.

Wer auf der Speisekarte im Niu Asian Café aber etwas Herzhaftes sucht, der wird nicht fündig. Für den Besuch braucht es eine Vorliebe für Süßes - und ein Auge, das vor charmantem Kitsch nicht zurückschreckt.

Niu Asian Café, Sendlinger Straße 7/ Ecke Oberanger 6, 80331 München, Öffnungszeiten: Montag bis Samstag 12 bis 20Uhr, Sonntag 13 bis 18.30 Uhr