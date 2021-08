Von Jacqueline Lang

In München genießt man in diesen Wochen die letzten warmen Tage besonders. Sommer in der Stadt also. Dazu passt zum einen zumindest noch bis zum 22. August das gleichnamige Angebot der Stadt mit Fahrgeschäften und Schaustellern, etwa auf der Theresienwiese und dem Königsplatz. Für alle, die statt Bier lieber Aperol Spritz trinken und statt Pommes lieber Avocado-Brot essen, gibt es aber noch etwas anderes: das Supernova.

Die italienische Trattoria in der Maxvorstadt existiert seit knapp einem Jahr. Sie ist Bar, Restaurant und Café in einem und nicht zuletzt gibt es hier für Liebhaber ausgefallener Einrichtung einiges zu bestaunen: Innen stehen kleine Marmortische, die Barhocker sind mit rotem Samt bezogen, auf dem Boden liegt ein riesiger bunter Teppich, überall stehen und hängen Pflanzen.

Wer sich für Einrichtung interessiert, bekommt in der Trattoria Supernova viel zu sehen. (Foto: Stephan Rumpf)

Im Außenbereich ist die Deko zwar nicht ganz so ausgefallen, aber bei schönem Sommerwetter ist die große Terrasse inklusive Schanigarten trotzdem der ideale Ort für einen Sonntagsbrunch. Zumal auch hier natürlich alles auf und in bunt bemalten Tellern und Schüsseln serviert wird. Die Gerichte schmecken also nicht nur lecker, sondern eignen sich theoretisch vor dem ersten Bissen auch für ein Foto.

Was gibt es da und was kostet es?

Die Brunchkarte, die den vielsagenden Namen "Morning Glory" trägt, ist zwar, zumindest was die Speisen anbelangt, recht schnell durchgeblättert, trotzdem sollte jeder fündig werden: Es gibt griechischen Joghurt mit frischem Obst, Bananenchips und Granola oder veganes "Panna Chiacotta" mit Chiasamen, Kokosmilch, Früchten und Cashewmus (beides 8 Euro) sowie Ricotta Lemon Pancakes (10 Euro). Außerdem Cornetti mit täglich wechselnden Füllungen, Muffins und Kuchen.

Besonders zu empfehlen aber sind die "San Benedetto Eggs" und "Adriano Avocado" (je 10 Euro). Ersteres sind zwei pochierte Eier mit Sauce Hollandaise auf einer Brioche, wahlweise mit Räucherlachs, Prosciutto Cotto oder Spinat für einen Aufpreis von je zwei Euro. Letzteres ist ein Avocado-Brot, das ebenfalls für einen Aufpreis von zwei Euro wahlweise mit knusprigem Pancetta, Stracciatella-Käse oder Spiegeleiern serviert wird. Das klingt erst einmal nach dem Standardprogramm vieler Münchner Frühstückscafés, doch es gibt einen kleinen, aber feinen Unterschied: Das Supernova bezieht seine Brote von der Bäckerei Julius Brantner, der wahrscheinlich besten Bäckerei der Stadt, die direkt gegenüber liegt.

Das Supernova bezieht die Brote für die Frühstücksgerichte von der Bäckerei Julius Brantner. (Foto: Stephan Rumpf)

Das gilt im Übrigen auch für "Cicciolinas Eier nach Wunsch" (7 Euro) - drei Spiegel- oder Rühreier, wahlweise mit Tomaten und Kräutern, Pancetta oder Salsiccia für je zwei Euro Aufpreis - oder die Wurst- und Käseplatte "The Italian Farmer Selection" (11 Euro), bei der man sich je drei Sorten aussuchen kann.

Ebenfalls wählen kann man im Supernova, aus welchen frischgepressten Säften man sich sozusagen einen Supersaft mixen lassen will: Orangen-, Karotten-, Ingwer-, Rote Bete-, Ananas-, Sellerie- und Apfelsaft (5 Euro) stehen zur Wahl. Außerdem gibt es natürlich, wie es sich für eine italienische Trattoria gehört, allerlei Kaffeevariationen: Vom Espresso über einen Ristretto, was sozusagen ein noch kleinerer Espresso ist, einen Flat White oder einen Latte Macchiato bis zum Caffe Speciale, einem doppelten Espresso mit Cointreau, Milch und Orange bleiben keine Wünsche offen.

Dasselbe gilt für das alkoholische Angebot, immerhin darf für viele Münchnerinnen und Münchner bei einem richtigen Brunch auch ein bisschen Bitzel nicht fehlen: Es gibt deshalb nicht nur Prosecco und Champagner, sondern auch diverse Spritz-Variationen (je 7,50 Euro). Besonders lecker: Der Bellezza-Spritz mit Limoncello, Lemon Curd, Zitrone und Prosecco.

Wer geht da hin und wie viel Zeit muss man mitbringen?

Trotz Pandemie hat sich das Supernova an der Türkenstraße mittlerweile etabliert; hier trifft sich, wer gesehen werden will - im echten Leben und auf Instagram. Ohne Reservierung einen Tisch zu bekommen, ist daher vor allem am Wochenende schier unmöglich.

Dass die Bedienungen mit dem Ansturm manchmal etwas überfordert sind, merkt, wer einmal einen Tisch ergattert hat, auch daran, dass es dauern kann, bis Bestellungen aufgenommen oder leere Teller abgeräumt werden. Glücklicherweise hat man es ja beim Brunchen meistens nicht allzu eilig.

Supernova, Türkenstraße 83, 80799 München, Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 8 bis 1 Uhr, Samstag und Sonntag 9 bis 1 Uhr, 089/356477231