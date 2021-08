Fruchtige Bowls und gesunde Säfte: Im Wagners Juicery an der Fraunhoferstraße gibt es modernes Frühstück mit Hawaii-Gefühl in modernem Ambiente.

Von Sophia Oberhuber

Wer bei Wagners Juicery frühstücken geht, kann sich sicher sein, dass er seinen Instagram-Feed an diesem Morgen um ein Essensbild bereichern können wird. Denn in dem Café an der Fraunhoferstraße ist eigentlich alles "instagramable", also so modern und ästhetisch, dass es wie für die Foto-App geschaffen zu sein scheint. Doch das Lokal direkt an der Isar ist mehr als "nur" ein Ort, an dem schöne Menschen schöne Fotos machen.

Viel Holz, klare Linien, helle Farben und eine Theke in Marmoroptik: Das Design des Cafés ist sowohl im Innen- als auch im Außenbereich gelungen. Pflanzen, eine hellgraue Markise und die geflochtenen Korbstühle auf der Terrasse helfen ein wenig, die Hektik an der Reichenbachbrücke zu vergessen. Ganz kann man den Verkehrslärm zwar nicht ausblenden, aber dafür speist man ja auch mitten im Glockenbachviertel, direkt an der Isar.

Einen Ort, an dem man entspannen und sich inspirieren lassen kann, wollten Cornelius Wagner und seine Frau schaffen. Wagner sei viel gereist - bevorzugt an Ziele, die für ihre Wellen bekannt sind. Unter anderem nach Hawaii und Kalifornien. Die Mentalität und Esskultur, die er in Surferstädten erlebte, wollte er auch nach München bringen. Herausgekommen ist im Jahr 2016 das Wagners Juicery.

Detailansicht öffnen Auch im Innenbereich setzt sich das moderne Design der Wagners Juicery fort. (Foto: Leonhard Simon/Leonhard Simon)

Was gibt es da und was kostet es?

Der Name "Juicery and Health Food" ist - wie erwartet - Programm. Das Café setzt größtenteils auf vegane Gerichte und immer auf pflanzliche Inhaltsstoffe. Für Design, Lage und "Instagram-Beliebtheit" zahlt man natürlich mit.

Auf der Speisekarte stehen verschiedene Smoothies zur Auswahl. Für 6,90 Euro und aufwärts gibt es dafür aber auch ganze 450 Milliliter püriertes Obst. Die Säfte sind nach Buchten und Surfspots benannt. Der Margarete River zum Beispiel. Die Stadt liegt 277 Kilometer südlich vom australischen Perth. An der Fraunhoferstraße besteht das nach ihr benannte Getränk aus Roter Beete, Karotte, Apfel und Ingwer (5,90 Euro). Der Kaffee ist gut (Americano 3 Euro, Cappuccino 3,30 Euro) und auch mit pflanzlichen Alternativen zur Kuhmilch zu haben.

Detailansicht öffnen Die Sonnenterrasse lädt zum Genießen ein. (Foto: Leonhard Simon/Leonhard Simon)

Zum Frühstück empfiehlt es sich, eine der Bowls zu probieren. Die Protein Choco Bowl (9,20 Euro) ist cremig und schmeckt nach Schokolade, allerdings nach der leichten, gesunden Art von Schokolade aus Rohkakao. In der Bowl stecken zudem Datteln und Avocado. Dazu serviert das Wagners frische Früchte und eine Erdnussbutter, die auf der Zunge zergeht.

Ein Klassiker der Instagram-Küche und ursprünglich ein Gericht aus Brasilien ist die Açaí Bowl (8,50 Euro). Gemacht wird sie aus Açaí-Beeren, den Früchten der Kohlpalme aus dem Amazonas-Gebiet. Die Beeren sind nicht nur reich an Antioxidantien, sondern auch einfach lecker. Die Bowl eignet sich gut für einen heißen Sommertag, sie schmeckt wie Eis, ist aber gesünder. Dazu gibt es frische Früchte, geröstete Mandeln und Granola.

Detailansicht öffnen Das Wagners Juicery setzt auf frische und gesunde Zutaten. (Foto: Leonhard Simon/Leonhard Simon)

In der Corona-Pandemie haben einige Menschen ja das Backen für sich entdeckt. Ein Rezept war in den verschiedensten Varianten (gesund, nicht-gesund, paleo, low-carb, ...) in vielen Freundes- und Familienkreisen ganz weit vorne dabei: das Bananenbrot. Wer noch nicht genug davon hatte, sollte im Wagners das Surfers Banana Bread (6,50 Euro) probieren. Es ist batzig, wie man in Bayern sagt. Und zwar nur im guten Sinne. Die dazu servierte Kokoscreme rundet den Geschmack ab.

Im Wagners kann man auch zu Mittag essen. Zum Beispiel die Green Earth Pasta mit Avocado-Spinat Creme (10,90 Euro). Auch für die Mittagspause gibt es Bowls, unter anderem mit Vollkornreis oder Beluga Linsen (ab 12,50 Euro).

Wer nach der Schlemmerei (Achtung: das Bananenbrot ist eine wirklich große Portion und auch die Bowls machen satt) einen kurzen Verdauungsspaziergang benötigt, überquert einmal die Straße und befindet sich an der Isar. Dort ist es zwar nicht ganz wie auf Hawaii, aber immerhin kann man auch am Wasser entlangschlendern.

Wen trifft man dort?

Detailansicht öffnen Das Publikum des Wagners ist so wie das Café selbst: jung, modern und stilbewusst. (Foto: Leonhard Simon/Leonhard Simon)

Im Wagners sitzt ein bunter Mix an Gästen, die größtenteils in ihren Mitt-Zwanzigern bis Mitt-Dreißigern sind, oder zumindest so aussehen. Mamas mit ihren Babys beim Brunchen, Frauen hinter Rayban-Sonnenbrillen und Büchern, junge Männer, die sich auf einen Kaffee treffen. Sie alle haben gemein, dass sie zu wissen scheinen, was man gerade trägt und eben auch isst. Man sieht Birkenstocks, Sneaker und Designer-Sandalen. Auch unter der Woche gibt es kaum freie Plätze, Reservierungen sind jedoch nicht möglich. Es hat sich wohl herumgesprochen, dass man im Wagners nicht nur schöne Fotos machen, sondern auch gut frühstücken kann.

Wagners Juicery and Health Food, Fraunhoferstraße 43, 80469 München, Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 8 bis 17 Uhr, Samstag und Feiertage 9 bis 17 Uhr, aloha@wagnersjuicery.com