Von Franz Kotteder

Ende Januar kann man schon mal eine gewisse Sehnsucht nach dem Süden entwickeln. Insofern ist es keine dumme Idee vom Luxushotel The Charles beim Alten Botanischen Garten, die Kollegen vom sizilianischen Verdura Resort nach München einzuladen, um die Münchner drei Wochen lang zu bekochen. Das Resort an der Südwestküste Siziliens gehört ebenfalls zur Kette der Rocco-Forte-Luxushotels. Der Chefkoch Fulvio Pierangelini vom dortigen Hotelrestaurant Amare ist nun im Münchner Pendant Sophia's zu Gast und hat eine Reihe sonniger Gerichte mitgebracht: von der sizilianischen Artischocke "Palermo Style" über den gegrillten Wolfsbarsch mit Zitrusfrüchten und karamellisiertem Fenchel bis zum Orangen-Cheesecake stehen insgesamt 17 mediterrane Genüsse auf der Karte, gewissermaßen ein "Best of Amare".

Abends von 18 Uhr an kann man auch ein Dreigang-Menü bestellen mit begleitenden Weinen. Auf einen Artischockensalat mit Thunfisch-Bottarga folgen als Hauptgang Kalbsbäckchen, geschmort in Nero d'Avola, einem Rotwein aus einer typisch sizilianischen Rebsorte, und als Dessert Mandel- und Kaffee-Granita. Für einen kleinen Aufpreis gibt es noch einen Pasta-Gang dazwischen: Busiate, eine sizilianische Makkaroni-Variante, mit Garnelen und Pistazien. Das Menü nebst Weinen ist mit 109 Euro vergleichsweise günstig, allerdings kommen unter Umständen Folgekosten hinzu, wenn das Fernweh zur Buchung eines Sizilien-Urlaubs verleitet (Verdura-Pop-up-Restaurant im The Charles, Sophienstraße 28, 20. Januar bis 11. Februar, mittags 12-14.30 Uhr, abends 18-23 Uhr, Drei-Gänge-Menü für 79 Euro, mit Weinbegleitung 109 Euro, Reservierung unter sophias@roccofortehotels.com oder Telefon 54 45 55 12 00).

Essen und Trinken wird aber zunehmend komplizierter, speziell was die Monate und Jahreszeiten angeht. Weinbegleitung wie im Sophia's geht im sogenannten "Dry January", also im alkoholfreien Januar, natürlich nicht. Und der Rest des Menüs ist auch schwierig, wenn man zusätzlich noch den "Veganuary" lebt, sich also im ersten Monat des Jahres ausschließlich vegan ernähren möchte. Das Bedürfnis danach ist offenkundig da. Und so bietet die Pizza-Kette L'Osteria bis zum 6. Februar in allen ihren Filialen eine zusätzliche Karte für vegane Pizza an. Bei Doctor Drooly gibt es das ganze Jahr über ausschließlich vegane Pizza. Der beliebte Pizzaladen ist jetzt umgezogen, von der Häberlstraße 7 beim Goetheplatz etwas weiter südlich in die Adlzreiterstraße 28 (Doctor Drooly, Adlzreiterstraße 28, mittwochs bis freitags 16-22 Uhr, samstags/sonntags 12-22 Uhr, www.doctordrooly.de).