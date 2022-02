Nach den Faschingstagen winkt von Ferne bereits der Aschermittwoch und damit die Fastenzeit. Die Nordallianz, in der sich die Kommunen Unterföhring, Ismaning, Garching, Unterschleißheim, Eching, Oberschleißheim, Hallbergmoos und Neufahrn zusammengeschlossen haben, regt an, diese traditionell dem Innehalten und Verzicht gewidmeten Wochen heuer einmal anders zu nutzen und für das Klima zu fasten. Wie das im Alltag gehen kann, dafür hat der jüngst ins Leben gerufene Echinger Klimabeirat einige Ideen. Etwa auf die Mülltrennung zu achten - landet wirklich alles im richtigen Behälter? Wo lassen sich in der Wohnung alte Glühbirnen vielleicht durch LEDs ersetzen? Kann der Wäschetrockner diese Woche einmal aus bleiben? Beim Einkauf erfüllen Stofftasche oder Gemüsenetz denselben Zweck wie Plastiktüten, schonen aber das Klima. Gibt es statt Heidelbeeren aus Peru oder Trauben aus Südafrika auch feine Alternativen aus der Region zu kaufen? Um sich die eigenen Bemühungen - und Erfolge - bei Klimafasten vor Augen zu führen, schlägt der Klimabeirat vor, in den Wochen der Fastenzeit ein Klimatagebuch zu führen, digital oder auf Papier. Weitere Anregungen finden sich über die Website www.eching.de unter "Umwelt und Klimaschutz".