Von Jutta Czeguhn

Man kann ihr eindeutig ein Entdecker-Gen zuschreiben, der Konzert-Reihe "Winners & Masters" des Kulturkreises Gasteig e.V., oder etwas salopp vom "Talentschuppen" der Klassik sprechen. Denn wer so erfolgreich Nachwuchsförderung betreibt wie "Winners & Masters", 1989 von Andreas Krause erfunden und 1998 vom Kulturkreis übernommen, der darf auch selbstbewusst etwas Namedropping betreiben und mit dem Slogan werben "Bei uns spielt die Zukunft". Zu den Entdeckungen der Münchner gehören beispielsweise Pianisten wie Igor Levit, Sophie Pacini oder Jan Lisiecki, Ensembles wie das Quatuor Ebéne oder Apollon Musagète, aber auch die Sopranistin Hanna-Elisabeth Müller oder Komponist Moritz Eggert.

"Winners & Masters" präsentiert jährlich zwischen zwölf und 14 Konzerte, ins zweite Halbjahr 2022 startet die Reihe am Sonntag, 4. September, im Kleinen Saal des HP8. Der Geiger Leonard Fu und der Pianist Albert Cano Smit (beide Jahrgang 1997) präsentieren neben Werken von Johann Sebastian Bach, Franz Schubert, Robert Schumann auch eine Eigenkomposition von Fu, der in diesem Jahr den ersten Preis beim Schadt String Competition in den USA gewonnen hat. Wie Fu und Smit haben sich fast alle Musikerinnen und Musiker, die vom Kulturkreis eingeladen werden, bei bedeutenden internationalen Wettbewerben durchgesetzt. Die Programm-Macher Andreas Krause und Eckhard Klapp sind dort quasi wie Talentscouts unterwegs und kooperieren direkt mit den Wettbewerben, um die Gewinner nach München holen zu können.

Weitere Zukunftstöne der Herbst/Winter-Saison bei "Winners & Masters" kommen von: Simon Luethy, Violine, und Alexandra Troussova, Klavier, am 23. September, der georgische Pianist Sandro Gegechkori am 29. Oktober sowie Sophia Schambeck, Blockflöten, zusammen mit Andrii Slota, Klavier und Cembalo, am 13. November. Schambeck ist die Gewinnerin des Kulturkreis Gasteig Musikpreises und des Publikumspreises 2021. Die Reihe endet für dieses Jahr mit einem Konzert von Sonja Uhlmann am 10. Dezember, die junge Pianistin, Jahrgang 2006, war "Artist of the Year 2021" bei den Great Composers Competitions in London.

"Winners & Masters", Konzerte 2. Halbjahr 2022, 4. 9. - 10.12., Gasteig HP8, Kleiner Saal, Einzelkarten (ohne Vorverkaufsgebühr) 25 Euro, Schüler und Studenten 10 Euro bei München Ticket www.muenchenticket.de , Tel: 089/54 81 81 81, Infos zur Reihe unter www.kulturkreis-gasteig.de