Das gegenseitige Vertrauen wächst: Winnetou und Old Shatterhand werden im ersten Teil zu Blutsbrüdern.

Von Josef Grübl

Sie haben nichts miteinander zu tun, sind aber trotzdem auf ewig miteinander verbunden: Der Bandit und berüchtigte Schwesternmörder Santer, der fesche Leutnant Merril und das Halbblut Apanatschi. Alle drei kennt man aus den Filmen mit dem wohl berühmtesten Apachen-Häuptling aller Zeiten: Santer stürzt am Ende von "Winnetou 1. Teil" von einer Felsklippe, Merril muss in "Winnetou 2. Teil" aus einer Höhle befreit werden, während Apanatschi in "Winnetou und das Halbblut Apanatschi" Goldgeschenke macht.